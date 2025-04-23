Bir müteahhit daha şikâyetçi oldu: "Ruhsat için 1 milyon dolar istediler"

DENİZE NAZIR MARİNA VE REZİDANS

Öte yandan Fatih Keleş'in proyeye ruhsat verilmesi için 1 milyon dolar aldığı projenin "Denizistanbul" olduğu öğrenildi. Beylikdüzü Yakuplu'da bulunan Denizistanbul; Marina Rezidans, Sedef Konakları, Mercan Konakları, Marina Evleri ve Kalyon Evleri olarak ayrı ayrı satışa sunulan ve tamamlanan bir proje olarak göze çarpıyor. Marina Rezidans'ta 8 adet rezidans, 4 adet müstakil blok bulunuyor. Daireler 187 metrekareden 338 metrekareye kadar çıkabiliyor. 22 villadan oluşan Sedef Konakları ise 3+1, 4+1 dairelerden 4+1 ve 6+1 villa seçenekleriyle yapıldı. 193 metrekareden 347 metrekareye kadar bir genişlik sunuluyor. Mercan Konakları kısmında ise her katta iki dairenin yer aldığı az katlı bir konspetle dizayn edildi. 78 daire satışa hazır. 1+1'den 4+1'e kadar opsiyon sunuluyor. Marina evleri ise 5 çeşit villa tipi satışa sunuluyor. Bu etapta 87 villa bulunuyor. Kalyon Evleri projesinde ise satışların bittiği elde edilen bilgiler arasında yer aldı.