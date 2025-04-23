Bir müteahhit daha şikâyetçi oldu: "Ruhsat için 1 milyon dolar istediler"

Keleşoğlu Holding ve Eston Yapı şirketlerinin ortaklarından olan müteahhit Fuat Keleş de 1 numarasının İBB'nin eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olduğu, İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet ağına karışan kişilere yönelik yürütülen soruşturmada "şikâyetçi" olarak ifade verdi. 2015 yılında Beylikdüzü'nde TMSF'den çok fazla parsel yapısı olan büyük bir konut projesi devraldıklarını söyleyen Keleş, satın aldıklarında sadece iki parselin inşaat ruhsatının mevcut olduğunu, bu nedenle öncelikle bu iki parselde inşaatlarına devam ettiklerini belirtti.
İMAMOĞLU ARAYIP 'DAVADAN FERAGAT ET' DEDİ
Diğer parsellerde ruhsatları almak için gerekli projeleri hazırlayarak Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ilgili birime teslim ettiklerini aktaran Keleş, İmamoğlu'yla ilk temaslarını şu şekilde anlattı: "Babamın diğer şirketi olan Arke İnşaat ile babamın başka projelerindeki ortaklarından Kameroğlu İnşaat ile ticari bir anlaşmazlık ile ilgili davası vardı. Bu konu ile ilgili Ekrem İmamoğlu babamı arayarak 'Bu davadan feragat et' diye emrivaki haber verdi. Babam bahsi geçen davadan feragat etmedi. Bu olayın sonrasında belediyedeki ruhsatımızı imzalamıyordu."
"KAFA KOPARAN FATİH" İŞ ÜSTÜNDE
Babasının, İmamoğlu'na kulak asmamasından sonra kendisinin ofisine İmamoğlu'nun kasası 'kafa koparan Fatih' lakaplı şimdiki İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ziyaret ettiğini söyleyen mağdur müteahhit, " 'Ben senin ruhsat işini çözerim.' dedi ve bununla ilgili kendi ofisinde görüşme teklifinde bulundu. İlerleyen zamanda burada buluştuk. Bana, 'Ruhsat işini çözmem için bana 1 milyon dolar getirmen lazım.' dedi." diyerek Fatih Keleş'in kendisinden para istediğini dile getirdi.
"OFİSİNDE BİZZAT TESLİM ETTİM"
Kendisinin Fatih Keleş adına senet hazırlayıp üç eşit parça olarak teslim ettiğini dile getiren Fuat Keleş, "Ben bu ödemeyi üç seferde farklı zamanlarda Fatih Keleş'in ofisinde bizzat kendisine teslim ederek yapmak zorunda kaldım. Bunun dışında ben şahsım veya şirketim imar planlarının bize verdiği yetki dışında bir metrekare bile fazladan inşaat yapmadım. Bu parayı hakkım olan ve mevzuata uygun hazırlanmış talepli dosyadan ruhsat alabilmek için vermek zorunda kaldım." dedi.
"1 MİLYON DOLARDAN BİR KURUŞ BİLE AŞAĞI OLMAZ"
"Ruhsat alamasaydım tüm ticari faaliyetlerim sekteye uğrayacaktı." diyen Keleş, " Bu şahıs, bu durumumuzu bilerek Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan aldığı direktif ile '1 milyon dolardan bir kuruş bile aşağı olmaz.' diyerek beni korkuttu. Durum bundan ibarettir. Mağdurum ve şikâyetçiyim." ifadelerini kullandı. Keleş, ayrıca Beylikdüzü Belediyesi'nden aldığı 2 ayrı yapı ruhsatını da soruşturma savcılığına sundu.
DENİZE NAZIR MARİNA VE REZİDANS
Öte yandan Fatih Keleş'in proyeye ruhsat verilmesi için 1 milyon dolar aldığı projenin "Denizistanbul" olduğu öğrenildi. Beylikdüzü Yakuplu'da bulunan Denizistanbul; Marina Rezidans, Sedef Konakları, Mercan Konakları, Marina Evleri ve Kalyon Evleri olarak ayrı ayrı satışa sunulan ve tamamlanan bir proje olarak göze çarpıyor. Marina Rezidans'ta 8 adet rezidans, 4 adet müstakil blok bulunuyor. Daireler 187 metrekareden 338 metrekareye kadar çıkabiliyor. 22 villadan oluşan Sedef Konakları ise 3+1, 4+1 dairelerden 4+1 ve 6+1 villa seçenekleriyle yapıldı. 193 metrekareden 347 metrekareye kadar bir genişlik sunuluyor. Mercan Konakları kısmında ise her katta iki dairenin yer aldığı az katlı bir konspetle dizayn edildi. 78 daire satışa hazır. 1+1'den 4+1'e kadar opsiyon sunuluyor. Marina evleri ise 5 çeşit villa tipi satışa sunuluyor. Bu etapta 87 villa bulunuyor. Kalyon Evleri projesinde ise satışların bittiği elde edilen bilgiler arasında yer aldı.