Borç batağındaki belediye plajı satıyor

İzmir'de CHP'li belediyeler, saplandıkları borç batağından kurtulmak için çareyi mülkiyeti kendisine ait taşınmazları satmakta buldu. Bugüne kadar tarla, zeytinlik, meyve bahçesi, imarlı arsa, konut, köy yolu gibi taşınmazları satışa çıkaran belediyeler kervanına bu sefer de CHP'li Foça Belediyesi eklendi. İçine düştüğü borç batağından kurtulmak için çare arayan Belediye, 'yok artık denecek' bir karara imza attı. Belediye, ilçe halkının yaz aylarında ücretsiz olarak yararlandığı Kumburnu Plajı Sosyal Tesis Alanını prim borçlarına karşılık SGK'ya devretti. Kumburnu Plajının satılığa çıkarılması ilçede büyük tepki topladı. Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu, satışa karşı çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan platform sözcüsü Ramis Sağlam, satışa kesinlikle müsaade etmeyeceklerini açıkladı.

İHALE 30 NİSANDA

Geçmişteki beceriksiz belediye başkanlarının ödemediği borçların halka mal edilmesini kabul etmediklerini belirten Sağlam, "Belediyenin yaklaşık 350 milyon TL'lik bir sigorta prim borcundan bahsediliyor. Bu sorunu çözemediği için de daha önce 29 taşınmazın listesini SGK'ya vermişti. SGK bu listeyi kabul etmeyince bu sefer halkın ücretsiz olarak yararlandığı Kumburnu Plajı önerilmiş. SGK da kabul etmiş. Ama biz bunu kabul etmiyoruz, halkın kullandığı sosyal tesislerin, geçmişteki belediye başkanlarının ödemediği borçların halka mal edilmesini kabul etmiyoruz. Bu konu ile ilgili Foça'nın mahallelerinde bildiri dağıtacağız" dedi. Benzer bir satış sürecinin geçmişte Mersinaki Koyu üzerinden de yaşandığını hatırlatan Sağlam, "Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, daha önce de Mersinaki Koyu'nu satmaya çalışmıştı. O zaman biz platform olarak 12 bin 500 imza topladık, bu sayı Saniye hanımın aldığı oy sayısına eşitti ve bu nedenle koy satılamadı. Belediyenin borcunun halka ait bir yerin satışıyla ödenmeye çalışılmasını biz kabul etmediğimizi kendisine de ilettik. Önce Mersinaki Koyu ile gündeme gelen satış, şimdi de Kumburnu ile devam ediyor. Şimdi sayın başkana buradan sormak istiyoruz, 'Burası olmazsa sırada ne var?" ifadelerini kullandı. Belediye'nin SGK'ya devrettiği Kumburnu Sosyal Tesisi, 30 Nisan'da Buca Sosyal Güvenlik Merkezi'nde ihaleye çıkarılacak.