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Giriş Tarihi: 23.4.2025 17:37 Son Güncelleme: 23.4.2025 17:58

CHP’li belediyede hayvan katliamı! Çöp poşetlerine doldurup şehir çöplüğüne attılar

Bursa’da CHP’li Osmangazi Belediyesi, Hamitler Hayvan Barınağı'nda adeta katliam yaptı. Öldürülen kedi ve köpekler, belediyenin çöp kamyonuna doldurularak Hamitler şehir çöplüğüne atıldı. Bir grup hayvansever, çöplüğe giderek yaşanan skandalı kayda aldı. Açtıkları iç içe geçirilmiş poşetlerden, kanlar içinde kedi ve köpek ölüleri çıktı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
CHP’li belediyede hayvan katliamı! Çöp poşetlerine doldurup şehir çöplüğüne attılar

CHP'li Osmangazi Belediyesine bağlı Hamitler Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon merkezindeki hayvanların, katledilerek çöplüğe atıldığı ileri sürüldü. Daha önce de kendilerine benzer olayla ilgili ihbarların geldiğini belirten bir grup hayvansever, Hamitler Şehir Çöplüğüne gitti. Osmangazi Belediyesine ait çöp kamyonlarının boşalttığı çöp poşetlerini açan hayvanseverler, korkunç manzaralarla karşılaştı. İç içe geçirilmiş siyah poşetlerin içinden, her biri kanlar içinde çok sayıda kedi ve köpek ölüsü çıktı. O anlar cep telefonları kameralarıyla an be an kaydedildi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU YAPACAKLAR

Yaşanan skandalı çöplükte görüntüleyen Hayvanseverlerden Besim Sezgin, "Hamitler Barınağı'nda kulağı küpeli hayvanları itlaf edip çöp poşetlerine koyup çöplüğe atmışlar. Tek kelimeyle çok acı bir olay. Hayvanları sevmeyen insanları hiç sevemez. 4 Ekim Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde belediye başkanları sokak hayvanı sahiplenmişti. Buradan anlaşılıyor ki hepsi göstermelikmiş. Konuyla ilgili Savcılığa suç duyurumuzu yapacağız1 dedi.

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CHP’li belediyede hayvan katliamı! Çöp poşetlerine doldurup şehir çöplüğüne attılar
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