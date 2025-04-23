Deprem sonrası gerekli kontroller yapıldı! Adalet hizmetleri kesintisiz devam edecek

İstanbul 6.2 büyüklüğündeki depremle sallandı.Deprem sonrası Adalet Bakanlığına bağlı tüm birimlerde gerekli kontrollerin yapıldığını açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adliye binalarımızda, ceza infaz kurumlarımızda ve Bakanlığımıza bağlı hizmet binalarında olumsuz bir duruma rastlanmamıştır" ifadelerini kullandı.

ADALET HİZMETLERİ KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK

Adalet hizmetlerimizin sunumunda kesinti olmayıp ceza infaz kurumlarının güvenliği de eksiksiz şekilde sağlandığını dile getiren Bakan Tunç, "Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerinin aileleriyle iletişim kurmaları noktasında gerekli kolaylık gösterilmektedir. Bir kez daha depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun"