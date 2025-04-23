Erken seçim hevesi boşa

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu:

❱ HEVESLERİ BOŞUNA: Erken seçim yalan ve yaygarasıyla partimizi tartışmaya yeltenen, küçücük akıllarıyla niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşuna. MHP ve Cumhur İttifakı'nın kararı kesin, seçimler zamanında yapılacak ve bundan da asla taviz verilmeyecek.

❱ MUCİZEVİ ATILIM: Terörsüz Türkiye hedefinin icra ve icmali bu kararlılığın yeni yüzyıldaki nişanesi. Türk milleti, bahse konu hedefe yediden yetmişe sahip çıktı. Muazzam bir ortak akıl devredeyken demokrasi dışı arayışlara özenmek, suyu bulandırmaya çalışmak, korku yaymak, şüpheleri artırmak, milli iradeye hakaret. Terörsüz Türkiye gayesine adım adım ulaşma gayreti son bir asrın mucizevi atılımı. Türk ile Kürt arasına nifak tohumları saçmak için on yıllardır müsait ortam ve durum kollayan iç ve dış odakların uykuları kaçmakta, rahatsızlıkları her hallerine sirayet etmekte.

❱ BU İŞ DAHA FAZLA UZAMAMALI: İyi niyetli, adil, azimli, anlayışlı, müşfik, hoşgörülü, sabırlı ve umutlu diyalog ve işbirliği marifetinin refakatinde, aracısız, aralıksız, bagajsız, pazarlıksız ve gizli gündemsiz temas ve iletişimin rehberliğinde hayırlı sonuçlar ortaya çıkacak. Yakın vadede silahlar gömülüp kucaklayıcı ve demokratik siyasetin perdesi hiç kapanmamak üzere açılacak. Bu aşamada PKK'nın kongresini toplayıp 27 Şubat İmralı çağrısına binaen örgütsel fesih işlemini tamamlaması, silahları da Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmesi akla ve adalete en uygun seçenek. Kanlı ve kanunsuz silahlara veda, insanlık değerlerine vefadır. Bu iş daha fazla uzamamalı.

❱ CHP'NİN MUHALEFETİ MÜFRİT: CHP'nin muhalefeti Türkiye'yi zora sokmak üzerine planlanan müfrit ve müfsit bir muhalefet. CHP'nin muhalefeti vatanı ve devleti düşürmek maksadına matuf karanlık bir siyaset. Demokrasi ve hukuk güvenliğimiz tehdit altındadır. Lise ve üniversite öğrencilerimizin arkasına saklanıp sokakları kışkırtan, utanmadan rızkı ve nimeti boykot eden, daha doğrusu milli ekonomiyi ve milli kurumları düşmanca hedef alanlar esasında Türkiye için bariz bir tehdit haline dönüştü.

❱ SKANDAL HEZEYAN: CHP Genel Başkanı'nın 'Savaş ilan ederim' açıklaması sakat bir mantık, basiretsiz ve hatta skandal bir hezeyan. Kime savaş ilan edeceği, bu savaşı kiminle yapacağı, ne için savaşacağı, silah ve militan açığını nasıl takviye edeceği muamma, muallak ve muğlak. Özel'e diyorum ki dilemeyiz ama şartlar başka tercih yapmamızı imkânsızlaştırırsa ve ısrarla savaş ilanı için muhatap arayacaksan, biz buradayız, nasıl savaşılır, nasıl mücadele edilir, savaş ilanının vahim sonuçları nasıl olur, bihakkın bunu ispat edecek kudret ve kırattayız. Her şeyden önce CHP'nin, hukukun üstünlüğüne, gündemdeki yargı sürecine saygı duyması lazım. ANKARA



SİYASİ AHLAKSIZLIK

Bahçeli, "TBMM Genel Kurulu'nun 16 Nisan 2025 tarihli 77'nci birleşiminin açılmasından sonra CHP'li Meclis Başkanvekili ile CHP'li kâtip üyenin daha önceden yapılan bir tertip ve eylem planını tatbik ederek hukuksuz, kanunsuz ve korsan iş ve işlemleri 105 yıllık maziyi kucaklayıp bugüne gelen Gazi Meclis'imize karşı çok büyük haksızlık, hayâsızlık ve siyasi ahlaksızlık. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin kararının hüküm kısmını okutan CHP, teamülleri ve içtüzüğü açıkça çiğnedi. CHP'li Meclis Başkanvekili ve CHP'li kâtip üye derhal istifa etmeli. Bir başka tedbir olarak, bu yasama yılının sonuna kadar TBMM Başkanı, CHP'li Meclis Başkanvekili'ne Genel Kurulu yönetme ruhsat ve izni vermekten imtina etmeli" ifadelerini kullandı.