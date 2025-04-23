Evlatlarımız teslim olsun

Türkiye'nin terör belasından tamamen kurtulması için başlatılan 'Terörsüz Türkiye' süreci, Diyarbakır annelerini de umutlandırdı. Terör örgütü PKK tarafından kandırılıp kaçırılan evlatları için 2019'dan beri eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, terör örgütü PKK'ya yapılan silah bırakma ve kendisini feshetme çağrısıyla evlatlarına kavuşmanın hayalini kuruyor. Sürece destek veren anneler, "Türkiye terörden temizlensin. Kimsenin çocuğu öldürülmesin, kaçırılmasın" diyerek evlatlarının devlete teslim olmasını istiyor.

'ARTIK TERÖR OLMASIN'

Kızının beyninin yıkandığını söyleyen Aydan Arslan, "Kızım 15 yaşındayken kandırılıp kaçırıldı. Üzerinden geçen 11 yılda kızımdan hiçbir haber alamadım. Ama devlet büyüklerimiz Diyarbakır annelerinin gözyaşlarını, feryadını duydu. Artık ülkemizde terör olmasın. Biz terörsüz Türkiye hedefinden umutluyuz. Devletimiz ve bu sürecin başarıyla tamamlanması için dua ediyoruz. Devletimiz büyüklüğünü göstererek böyle bir süreci başlattı. Devlet büyüklerimiz sayesinde evlatlarımız teslim olacak ve onlara kavuşacağız" dedi.

'HASRETİMİZ DİNECEK'

Kızı 15 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Türkan Mutlu ise "Benim kızım gibi nice annenin masum evladı ülkesine karşı silahlandırıldı. Ne hayallerim vardı kızım için. Diğer kardeşleri gibi vatana, millete, devlete hizmet etmesini istiyordum. Devlet bize her zaman sahip çıktı. Ben eminim ki bu süreç de başarıyla tamamlanacak. Masum evlatlarımız ülkesine teslim olacak. Annelerin hasreti de gözyaşı da o zaman dinecek" diye konuştu.