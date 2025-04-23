FETÖ, istihbarat servislerinin oyuncağı oldu

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yıllardır Amerikan istihbarat yapılarıyla kurduğu bağlar, tanık ifadelerine ve elde edilen belgelere yansırken Gülen'in ölümü sonrası FETÖ tam anlamıyla yabancı servislerin kontrolü altına girdi.

ONLAR ŞEKİLLENDİRİYOR

Enes Kanter, Ekrem Dumanlı, Cevheri Güven, Emre Uslu ve Şerif Ali Tekalan gibi isimler üzerinden ABD başta olmak üzere Batılı servislerle doğrudan temas kuran örgüt, artık tamamen dışarıdan yönlendirilen bir yapıya dönüştü. O isimler arasında bulunan FETÖ'nün ABD'deki vitrin yüzü ve eski NBA oyuncusu Enes Kanter'in adeta "istihbarat ajandasıyla" yaşadığı belirtiliyor.

Örgüt içinden bazı kaynakların anlatımına göre sözde icra heyeti bile yabancı servislerin onayıyla belirlenirken, medya dili, örgüt içi görev dağılımı gibi tüm adımlar da yine dış güçlerin kontrolünde şekilleniyor.

FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden, kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın da düzenli olarak yabancı istihbaratçılarla temas halinde olduğu, izlenecek yol haritasının bile bu servislerin yönlendirmesiyle şekillendiği belirtiliyor.