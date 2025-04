Filistin için birlikte çalışmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ile Türkiye'nin her konuda tam uyum içinde olduğunu belirterek, "Terörle mücadelede Pakistan'a desteğimiz bakidir" dedi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, resmi temaslarda bulunmak üzere dün Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan ve Şerif, Beştepe'de gerçekleşen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, basın toplantısında şunları söyledi:

Türkiye ve Pakistan arasındaki iş birliği bölgemizdeki barış ve istikrara şüphesiz önemli katkı sağlıyor. Pakistan'la hemen her konuda tam bir uyum içinde hareket ettiğimizi görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle Pakistan'ın Filistin meselesindeki kararlı duruşunu her zaman takdir ettiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Gazze'deki soykırıma da en güçlü tepkiyi veren ülkelerden biri Pakistan'dı. Bugüne kadar Pakistan'la BM, İslam İş Birliği Teşkilatı ve diğer platformlarda Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarına gerekli desteği sağlamaya çabaladık. Bu girişimlerimizi önümüzdeki dönemde de sürdürmeye kararlıyız. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen Filistin Devleti tesisi yolunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

TERÖRLE MÜCADELEDE DESTEĞİMİZ BAKİ



Karşılıklı temaslar, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin ulaştığı müstesna düzeyi ortaya koyuyor. Kardeşimle bugün yaptığımız görüşmede, ikili ilişkilerimizin yanı sıra, bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Biliyorsunuz Türkiye ve Pakistan, terörle mücadelede en güçlü iradeyi ortaya koyan ülkelerin başında geliyor. Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'a desteğimiz bakidir.

Ekonomik iş birliğinin lokomotifi olan yatırımcılarımızı, Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya ve ortak projeler geliştirmeye teşvik ediyoruz. Değerli kardeşimle karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve Pakistan'da şirketlerimize serbest ekonomik bölge tahsis edilmesi hususlarını görüştük. Askeri ve savunma sanayi alanındaki ilişkilerimizi ortak projelerle daha da geliştirme arzusundayız. Enerji Bakanımın Pakistan'ı ziyaretinde gündeme gelen enerji ve kritik madenler alanlarında yeni iş birliği projelerine özellikle işaret ettik. Pakistan üniversitelerinde Türkçe eğitim verecek öğretim görevlisi ihtiyacının karşılanması konusunu da ele aldık. Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye olarak yeni adımlar atacağız.





ERDOĞAN, BÜYÜK VE CESUR LİDER



Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de basın toplantısında şunları söyledi: "Sevgili kardeşim Erdoğan ile burada olmak çok büyük bir mutluluk ve onur. Eğer bana büyük bir lideri, iyi bir liderden ayıran şeyin ne olduğunu soracak olursanız, benim buna cevabım herhangi bir tereddüt olmadan şu olacaktır: Cesur liderlik özelliği. Ama gerçekten büyük bir lider sadece cesur olmakla kalmaz ama aynı zamanda halkların kalbini kazanan kişidir. Çok sevgili kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, siz bu büyüklüğü temsil ediyorsunuz. Türk halkını bir araya getirmedeki rolünüz ve muhteşem bir geleceğe taşıma rolünüz gerçekten çok büyük bir mücadelenin hikâyesidir. Aynı zamanda hepimiz için de çok büyük bir teşviktir. Mücadeleniz Türkiye'yi çok güçlü bir ekonomiye ve diplomatik etkisi olan bir ülkeye dönüştürdü. Hepimiz Pakistan'a Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu ve Sayın Emine Erdoğan'ın eşliğindeki ziyareti çok net hatırlıyoruz. Konuşmasının sonunda Keşmir halkına verilen destekten dolayı teşekkür eden Şerif, "KKTC halkına desteğimizi yineledik" dedi.