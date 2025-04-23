Gaziemir’de iş bırakma eylemi

İzmir'de Buca, Konak, Çiğli, Narlıdere derken bu sefer de Gaziemir karıştı. CHP'li Gaziemir Belediyesi'nde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile belediye bünyesindeki Gazi Bel Şirketi'nde çalışan 600 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, geçen aralıkta taraflar arasında anlaşma sağlanamayınca tıkandı. Martta belediye binasına grev ilanı asarak 60 günlük yasal süreci de başlatan sendika, anlaşma sağlanmaması halinde 30 Nisan'da iş bırakıp greve çıkacaklarını duyurdu. Süreç işlerken sendika, dün 2 saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Sabah erken saatlerde işçiler belediye önünde 'İş ekmek yoksa grev var', 'Bu böyle gitmez. Geçinemiyoruz' yazılı pankartlarla sloganlar atarak halay çekip yönetimi protesto ettiler.



ANLAŞMA OLMAZSA BELEDİYE HİZMETLERİ DURACAK

GAZİEMİR'DE tüm gözler önümüzdeki günlerde yapılması öngörülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerine çevrildi. Taraflar anlaşamazsa Çiğli'de olduğu gibi sendika 30 Nisan'da Gaziemir'de de iş bırakıp greve gidecek. Grevin başlaması halinde Gaziemir'de belediye hizmetleri duracak. Çöpler sokakta kalacak.