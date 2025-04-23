İsrail zulmüne karşı sesinizi yükseltin

Başkan Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Avrupa Konseyi ile yapıcı diyalog ve etkileşime önem verdiğini, Konsey ve diğer uluslararası insan hakları mekanizmalarıyla işbirliğini sürdürdüğünü ifade etti. Erdoğan, son dönemde Avrupa'da artış gösteren ırkçılık, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının tedirgin edici olduğunu, bunlarla mücadelede Avrupa Konseyi'nden daha fazla hassasiyet beklendiğini belirtti.

Erdoğan görüşmede ,İsrail'in Gazze'de katliamlarına devam ettiğini, İsrail saldırganlığına karşı Avrupa'dan uluslararası hukuk ve insan haklarına sahip çıkan güçlü bir ses beklendiğini ifade etti. Başkan Erdoğan dün ayrıca Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn ile bir araya geldi. Türkiye ile Avustralya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında ortaya koyduğu saldırgan tutumun sonlandırılması için uluslararası toplumun gayretlerini artırması gerektiğini, bölgede kalıcı barışın iki devletli çözümle mümkün olduğunu ifade etti.