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Giriş Tarihi: 23.4.2025

İtirafçı Murat Abbas’ın ifadesi: Firmalardan milyonlarca lira topladılar

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
İtirafçı Murat Abbas’ın ifadesi: Firmalardan milyonlarca lira topladılar
İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas ifadesinde Dijital Deneyim Merkezi Müzesi Projesi'nin arkasında Murat Ongun'un olduğunu belirterek, "Dijital müzeyi yapan firmadan 13 milyon 250 bin TL destek istendi. 2024 seçimlerine giderken tüm iştiraklerin katıldığı bir toplantıda medya fonu oluşturuldu. Kültür A.Ş. aracı firmaya 9-10 milyon TL gönderdi. Bazı firmalardan ramazan yardımı adı altında doğrudan para toplandı. Ongun'un yanında projeye dahil edilen bazı isimler Atina ve Berlin'de evler satın aldı" dedi.
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İtirafçı Murat Abbas’ın ifadesi: Firmalardan milyonlarca lira topladılar
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