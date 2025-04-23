İyilik Gemisi bin 605 ton yardım malzemesi ile Sudan’a gidiyor

İnsani Yardım Vakfı (İHH) 110 konteynerden oluşan 'İyilik Gemisi', toplam bin 605 ton yardım malzemesiyle işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mersin Limanı'ndan Sudan'a doğru yola çıkacak. Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana süregelen iç savaş, 20 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine ve 11 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 30 milyondan fazla insan, acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor. İnsani Yardım Vakfı bu kapsamda, daha önce gönderilen 210 konteyner yardım malzemesine ek olarak, 57 konteyner gıda, 32 konteyner giyim, 18 konteyner hijyen ve 3 konteyner battaniye olmak üzere 110 konteynerden oluşan yaklaşık bin 605 ton yardım malzemesi bulunuyor. Yardım malzemelerini taşıyan 'İyilik Gemisi'nin uğurlama törenine katılan Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, "İç savaş başladığından beri yaklaşık 10 bin ton yardım malzemesinin Sudan'a gönderildi. Tüm bağışçılara teşekkür ediyorum, Sudan'da yaşanan sıkıntıda sona doğru yaklaşıldı" dedi.

Eltayep, "Ordumuz daha galip gelmeye başladı. Hartum'dan milisler kovuldu. Şimdi savaş Darfura'a doğru kaydı. Yakın bir zamanda Sudan'ı onlardan arındıracağız ve çok temiz bir ülkeye tekrar kavuşacağız. İnşallah yakın bir zamanda bu savaş meselesi sayfasını kapatacağız. Bundan sonra Sudan'ın yapılandırılması konusunda bütün dostlarımızı yanımızda görmek isteriz. İnşallah beraber Sudan'ı kalkındırır ve yapılandırırız. Sıfırdan tekrar başlarız" diye konuştu.

Sudan'daki kriz, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından 'dünyanın en büyük açlık krizini tetikleme riski taşıyan' bir durum olarak nitelendiriliyor.