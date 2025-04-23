Mansur Yavaş’a kentsel dönüşüm sorusu: 10 milyar TL nerede?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Mansur Yavaş, belediye meclisinde kentsel dönüşümle ilgili eleştirilerin hedefi oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, ABB iştiraki PORTAŞ'a kentsel dönüşüm için aktarılan yaklaşık 10 milyar TL'ye rağmen yalnızca 470 konutun teslim edildiğini söyledi. Yalçın, Mamak'taki kentsel dönüşüm çalışmalarını eleştirerek, "10 milyar lirayı harcadınız ama hak sahipleri hâlâ evlerine kavuşamadı. Bu paralar nereye gitti? Çıkın ve kamuoyuna açıklayın. Mamak'ta 15 bin konutu kapsayan kentsel dönüşümde konutlardan 5 bini, AK Parti döneminde 2014-2019 arasında tamamlandı. Yavaş göreve gelirken 5 yıl içerisinde 10 bin konut teslim etme sözü vermişti ancak sözünü tutmadı. Önce 10 bin dedi, sonra 5 bine düşürdü. Temel atacağız, konut teslim edeceğiz dedi ama 6 yılın sonunda ortada sadece 470 konut var. Oradaki vatandaşların duygularıyla oynadınız" diye konuştu.