Mansur Yavaş’a kentsel dönüşüm sorusu: 10 milyar TL nerede?

Nihat Yalçın, Mamak'taki kentsel dönüşüm çalışmalarını eleştirerek, "10 milyar lirayı harcadınız ama hak sahipleri hâlâ evlerine kavuşamadı. Bu paralar nereye gitti? Çıkın ve kamuoyuna açıklayın" diye seslendi.

Mamak ilçesinde uzun yıllardır devam eden kentsel dönüşüm projesi, 15 bin konutu kapsıyor. Bu konutlardan 5 bini, AK Parti döneminde 2014-2019 yılları arasında tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmişti. Yalçın, Yavaş'ın göreve gelirken 5 yıl içerisinde 10 bin konut teslim etme sözü verdiğini ancak bu sözün tutulmadığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı: "Başkan Yavaş, bu kürsüde söz verdi. Önce 10 bin dedi, sonra 5 bine düşürdü. Temel atacağız, konut teslim edeceğiz dedi ama 6 yılın sonunda ortada sadece 470 konut var. Oradaki vatandaşların duygularıyla oynadınız," ifadelerini kullandı.