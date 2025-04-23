Meclis çocuklara emanet

TBMM'nin 105'inci açılış yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Meclis Genel Kurulu'nda bu kez milletvekili sıralarında çocuklar yer aldı. Bayram sebebiyle toplanan "Çocuk Özel Oturumu"nda eğlenceli anlar yaşandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un koltuğuna 10 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Berra Koramaz oturdu. Genel Kurul'da gerçekleştirilen "Çocuk Özel Oturumu"nda Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle TBMM Kupası ile TBMM yarışmalarında derece alan çocuklar ile Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenen çocuklar yer aldı.