SABAH’ta 40. yaş kutlaması

Türkiye'de gazeteciliğin öncü markası SABAH, 40'ıncı yılını kutluyor. 22 Nisan 1985'te yayımladığı ilk sayısı ile yayın hayatına başlayan SABAH'ın yaş günü dün pasta kesilerek kutlandı. SABAH'ın yazı işleri masasında bir araya gelen gazete yöneticileri ve çalışanlar, 40'ıncı yıl logolu pastayı alkışlar eşliğinde kesti. Kutlamaya Turkuvaz Medya Grubu yöneticileri de katıldı.

'HALKIN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

SABAH Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yüksel, "Gazetemizi ve mesleğimizi seviyoruz. Halkın, milletin sesi olmaya, ülkemizin milli kalkınmasının önüne konulan her türlü engeli ifşa etmeye devam edeceğiz. Her zaman objektif gazetecilik yapma motivasyonumuzu koruyacağız. Gazetemizin daha nice 40 yıllara ulaşmasını diliyorum. Her bir arkadaşımın emeğine kalemine sağlık" dedi.

'SABAH, DOĞRU HABER SUNMA MİSYONUNU KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYOR'

SABAH'IN 40. kuruluş yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayımlayan Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak, "SABAH Gazetesi hem yerel hem de uluslararası alanda etkili bir medya gücü olarak, toplumu bilgilendirme ve doğru haberi sunma misyonunu kararlılıkla sürdürmektedir. Çağın gereksinimlerine uygun yenilikçi adımlar atarak medyanın evrimini şekillendiren SABAH, öncü ve yenilikçi vizyonuyla Türk gazeteciliğine taze bir bakış açısı kazandırarak, ülkemizin en fazla okunan gazetesi olma başarısını elde etmiştir. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı kutluyor, nice sağlıklı ve başarılı yıldönümlerini birlikte kutlamayı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

SİYASİLERDEN KUTLAMA MESAJLARI:

SABAH OLMADAN SABAHIN OLMAYACAĞI NİCE YILLARA

SABAH'ın 40'ıncı yılı vesilesiyle siyasilerden çok sayıda kutlama mesajı geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Milletimizin doğru ve gerçek habere ulaşmasında önemli bir rol üstlenen SABAH Gazetesi'ne emek veren herkesi tebrik ediyor, başarılar diliyoruz.

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman: Dünden bugüne objektif gazetecilik adına çalışan SABAH Gazetesi'nin tüm emekçilerini tebrik ediyor, başarılar diliyorum

İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı: Vesayete karşı dimdik duran, demokrasiye karşı kurulan tuzakların bozulmasında en etkin rolü oynayan SABAH olmadan sabahın olmayacağı nice yıllara.