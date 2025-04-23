Şaibeli kurultay için ifade verdiler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmasında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Çelik, savcıya verdiği ifadesinde, Ekim 2023'ten beri CHP İstanbul İl Başkanı olduğunu belirterek, hakkındaki tanık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savundu. Kurultay öncesinde Özgür Özel'i desteklemeleri için delegelere para dağıttığına ilişkin tanık beyanını reddeden Çelik, tanık Hatip Karaaslan'ı tanımadığını, tanığın iddialarının soyut ve asılsız olduğunu öne sürdü. Tugay da kendi öz iradesiyle Özel'i desteklediğini söyledi.