Giriş Tarihi: 23.4.2025 13:18Son Güncelleme: 23.4.2025 13:39
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan İstanbul depremi açıklaması: Gelişmeleri takip ediyoruz!
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki depremlerle ilgili, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.
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Başkan Erdoğan, İstanbul'da art arda yaşanan depremleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul ettiği programda öğrendi.
Depremler konusunda çevresindekilerden bilgi alan Erdoğan, programı takip eden basın mensuplarına, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.