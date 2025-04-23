Son dakika | Başkan Erdoğan’dan İstanbul depremi açıklaması: Gelişmeleri takip ediyoruz!

Başkan Erdoğan, İstanbul'da art arda yaşanan depremleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul ettiği programda öğrendi.