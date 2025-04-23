Son dakika: Kocaeli’de okullar tatil edildi!

Kocaeli Valiliği, Silivri açıklarında meydana gelen ve kentte de şiddetli şekilde hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre; 24 Nisan Perşembe günü Kocaeli genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, motorlu taşıtlar sürücü kursları (uygulamalı sürüş eğitimleri hariç) ile rehabilitasyon merkezleri ve açık öğretim kurumları da dahil olmak üzere tüm kurslarda eğitim durduruldu.

Ayrıca kamu kurumlarında çalışan; malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın çalışanlara da 1 gün idari izin verildi. Kurum işleyişi açısından çalışması zorunlu personel bu kapsam dışında tutuldu.