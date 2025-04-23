Vali Recep Soytürk uyardı: "Resmi açıklamalara riayet ediniz"

Yaşanan Deprem sonrası Tekirdağ Valiliğinden bir açıklama yapıldı. Valilik bünyesindeki tüm kurumların teyakkuzda olduğunu belirten ve resmi kurumların açıklamalarına riayet edilmesini vurgulayan Vali Recep Soytürk, "Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6.2

büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle tüm birimlerimiz hala teyakkuz halindedir. Tekirdağ Valisi Sayın Recep Soytürk, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Yerleşkesi'nde kurulan kriz merkezinde çalışmaları koordine etmektedir."

23.04.2025 Çarşamba günü saat 18:00 itibariyle; Depremde herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır.

-⁠Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. Hasarlı bina ihbarları değerlendirilmektedir.

-Panik nedeni ile çeşitli yerlerinden yaralanan ve rahatsızlık yaşayan 26 vatandaşımızın tedavileri tamamlanmış, 2 vatandaşımızın ise tedavisi devam etmektedir. Hastaneye başvuran vatandaşlarımızın hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

-Enerji arzında ve altyapısında, doğal gaz arzında, içme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır.

-⁠İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir.

-Resmi kurumların yaptığı ve yapacağı açıklamalara itibar ediniz. Vatandaşlarımızın, deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara girmemeleri, GSM hatlarını zorunlu haller dışında kullanmamaları rica olunur.

Karşılaştığınız veya karşılaşacağınız herhangi bir olumsuz durum ile alakalı 112 Acil Çağrı Hattımız 24 saat vatandaşlarımıza hizmet vermektedir" ifadelerine yer verdi.