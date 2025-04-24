1 milyon dolar istediler 1 kuruş aşağı olmaz dediler

İBB'nin eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı süre zarfında haraca bağladığı bir müteahhit daha savcılığa suç duyurusunda bulundu. 'Müşteki' olarak ifade veren Keleşoğlu Holding ve Eston Yapı şirketlerinin ortağı Fuat Keleş, İmamoğlu'nun kasası 'kafa koparan' lakaplı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in, Ekrem İmamoğlu'ndan aldığı direktifle kendisinden bir projeye ruhsat verilmesi karşılığında 1 milyon dolar rüşvet istediğini anlattı. Mağdur müteahhit, "Ödemeyi, 3 seferde Fatih Keleş'in ofisinde kendisine teslim ederek yapmak zorunda kaldım. Bu şahıs, bu durumumuzu bilerek Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan aldığı direktifle '1 milyon dolardan bir kuruş bile aşağı olmaz' diyerek beni korkuttu. Şikâyetçiyim" dedi.

İMAMOĞLU 'FERAGAT ET' DEDİ

Keleşoğlu Holding ve Eston Yapı şirketlerinin ortaklarından olan müteahhit Fuat Keleş de 2015 yılında Beylikdüzü'nde TMSF'den bir konut projesi devraldıklarını, sadece iki parselin inşaat ruhsatının mevcut olduğunu, diğer parsellerde ruhsatları almak için Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ilgili birime başvurduklarını aktardı. Keleş, İmamoğlu'yla ilk temaslarını şu şekilde anlattı: "Babamın diğer şirketi olan Arke İnşaat ve babamın başka projelerindeki ortaklarından Kameroğlu İnşaat ile ticari bir anlaşmazlıkla ilgili davası vardı. Bu konu ile ilgili Ekrem İmamoğlu babamı arayarak 'Bu davadan feragat et' diye emrivaki haber verdi. Babam bahsi geçen davadan feragat etmedi. Bu olayın sonrasında belediyedeki ruhsatımızı imzalamıyordu."

'KAFA KOPARAN FATİH' İŞ ÜSTÜNDE

BABASININ, İmamoğlu'na kulak asmamasından sonra kendisinin ofisine İmamoğlu'nun kasası 'kafa koparan Fatih' lakaplı şimdiki İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ziyaret ettiğini söyleyen mağdur müteahhit, "'Ben senin ruhsat işini çözerim' dedi ve bununla ilgili kendi ofisinde görüşme teklifinde bulundu. İlerleyen zamanda burada buluştuk. Bana, 'Ruhsat işini çözmem için bana 1 milyon dolar getirmen lazım' dedi" diyerek Fatih Keleş'in kendisinden para istediğini dile getirdi.

DENİZE NAZIR MARİNA VE REZİDANS

Öte yandan Fatih Keleş'in proyeye ruhsat verilmesi için 1 milyon dolar aldığı projenin "Denizistanbul" olduğu öğrenildi. Beylikdüzü Yakuplu'da bulunan Denizistanbul; Marina Rezidans, Sedef Konakları, Mercan Konakları, Marina Evleri ve Kalyon Evleri olarak ayrı ayrı satışa sunulan ve tamamlanan bir proje olarak göze çarpıyor. Marina Rezidans'ta 8 adet rezidans, 4 adet müstakil blok bulunuyor. Daireler 187 metrekareden 338 metrekareye kadar çıkabiliyor. 22 villadan oluşan Sedef Konakları ise 3+1, 4+1 dairelerden 4+1 ve 6+1 villa seçenekleriyle yapıldı. 193 metrekareden 347 metrekareye kadar çıkıyor.

'BELGELERİ SORUŞTURMA SAVCISINA VERDİM'

"Ruhsat alamasaydım tüm ticari faaliyetlerim sekteye uğrayacaktı" diyen Keleş, " Bu şahıs, bu durumumuzu bilerek Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan aldığı direktif ile '1 milyon dolardan bir kuruş bile aşağı olmaz' diyerek beni korkuttu. Durum bundan ibarettir. Mağdurum ve şikâyetçiyim" ifadelerini kullandı. Keleş, ayrıca Beylikdüzü Belediyesi'nden aldığı 2 ayrı yapı ruhsatını da soruşturma savcılığına sundu.