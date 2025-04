Adalet Bakanı DEM Parti heyeti ile görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Terörsüz Türkiye İçin DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan'la Adalet Bakanlığında bir araya geldi.

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Öcalan'ın tecrit koşullarında bu sürece katkı sunamayacağını, koşulların amasız fakatsız düzeltilmesi gerektiğini ifade ettik. Bazı gelişmeler görme şansımız olacak." dedi.

HER BAŞLIK DİKKATLİCE NOT EDİLDİ

"İmralı heyeti dışında oraya bazı aydın, yazar ve gazetecilerin adaya gitmesi için talepler dile getirdik." diyen Koçyiğit, "Hasta mahkumlar ve adli tıp raporu alanların tahliyesini söyledik. Covid düzenlenmesinde örgütlü suçları kapsam dışı bırakılmasının olumsuz olduğunu dile getirdik. Sayın bakan bunları not etti. Söylediğimiz her başlığı dikkatli not ettiler. 'Çalışacağız dediler." diye konuştu.