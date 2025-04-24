‘Arap falan değilim, yalanı bırakın’

SABAH'a konuşan hak sahibi İbrahim Doğan, hiçbir iddianın doğru olmadığını vurgulayarak, "Konutlar, bakanlığın geçmiş yıllarda duyurduğu '250 bin sosyal konut projesi' kapsamında yapılıyor. Bölgedeki inşaatlar 2-3 hafta önce başladı. Biz 2022 yılında başvurmuştuk. 6 Şubat depremleri sebebiyle süreç doğal olarak biraz ertelendi. Projenin Kanal İstanbul ile hiçbir bağlantısı yok. Projeyi resmen iptal ettirmeye çalışıyorlar. Devletin bizlere uygun imkânlarla konut üretmesi sizleri neden rahatsız ediyor? Bu çalışmaları baltalamaya çalışmayın, artık yorulduk" şeklinde konuştu.

"HEPİMİZİ RAHATSIZ EDİYOR"

Tüm konutların Araplara satılacağına yönelik asılsız iddialara tepki gösteren Doğan, "CHP ne yapmaya çalışıyor ben anlam veremiyorum. Ben hak sahibiyim. Arap da değilim. CHP, yalanı artık bırakmalı. Lütfen yalan söylemeyin. Bu konuda benimsedikleri tutum sinir bozucu. Herhangi bir fikri ve bilgisi olmayan vatandaşları yanlış yönlendiriliyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Hepimizi rahatsız ediyor. 'Her yeri beton yapacaklar' diyorlar. CHP önce kendi belediyelerine bakmalı. Ben şu an Beylikdüzü'nde kalıyorum. Betondan geçilmiyor" dedi.

TAMAMI TÜRK VATANDAŞI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son grup toplantısında Arnavutköy'de yapılan sosyal konutların Kanal İstanbul Projesi ile bağlantılı olduğunu, tüm konutların da Araplara satılacağını iddia ederek gündem olmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise aynı gün söz konusu iddiaları sert bir dille yalanlayarak, "İstanbul'da 24 bin dar gelirli ailemiz ev sahibi olacak diye uykuları kaçtı, huzurları bozuldu. 'Bu Kanal İstanbul projesidir' diyorlar. Göz göre göre yalan söylüyorlar. 'O konutlar Araplara satılacak' iftirasını atıyorsunuz. O 24 bin konutun sahibi bellidir. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, hiçbiri yabancı değildir" ifadelerini kullanmıştı.