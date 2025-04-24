Bakan Uraloğlu, GSM operatörlerinin teknik birimleriyle toplantı yapacak

Depremin hemen ardından iletişimde yaşanan sıkıntı tepkilere yol açtı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnsanların ilk andaki gerek durumlarını bildirmek, gerekse yakınlarından bilgi almak amacıyla çok ciddi bir şekilde yüklenme olmuştur. Ve bu yüklenmede biz bilgilendirmeye çalışmış olmamıza rağmen, normal ses üzerinden arama yapma yönelimi oldu." ifadelerini kullandı.