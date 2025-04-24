CHP’nin kent lokantaları depremde kepenk indirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü ve yerli kafeler vatandaşa hizmete koştu

İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de yoğun şekilde hissedildiği ifade edilmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
KENT LOKANTALARI DEPREM GECESİ HİZMET VERMEDİ
İstanbul'da meydana gelen depremin ardından bazı vatandaşlar, geceyi belediyelerin spor salonları ve parklarda geçirdi. Bu süreçte gününü ve geceyi dışarıda Parklarda ve bahçelerde geçirmeye karar veren bazı vatandaşlar da su ve sıcak bir yemek arayışına girdi. Deprem paniği yaşayan vatandaşların bu arayışı sürerken İBB'ye ait Kent Lokantaları'nın kapalı olması ise dikkat çekti.
KENT LOKANTALARI KEPENK İNDİRDİ
İBB'nin, sosyal belediyeciliğin sembolü olarak lanse ettiği lokantaların, İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından kapısına kilit vurularak hizmet vermemesi büyük tepki çekti. İBB'nin, halkı yalnız bıraktığı bir su bile dağıtmadığı görüldü.
VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Sosyal medyada birçok kullanıcı, "Normal zamanda açık, kriz anında kapalı. Bu nasıl kamusal hizmet?" diyerek tepkilerini dile getirdi. Özellikle yerel seçimlerden önce sıkça reklamı yapılan Kent Lokantalarının, en çok ihtiyaç duyulan bir anda hizmet verememesi, "Bu lokantalar yalnızca vitrin mi?" sorusunu akıllara getirdi.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN VATANDAŞLARA ÇORBA İKRAMI
Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü, geceyi dışarıda geçiren vatandaşlar için kentin bazı noktalarına sıcak yemek araçlarını ulaştırdı. Vakıf görevlileri, deprem nedeniyle evlerine giremeyen ve geceyi açık alanda geçirmek için Esenyurt'taki Mehmet Akif Ersoy Parkı'na çadır kurar vatandaşlara sıcak çorba ve çay ikramında bulundu. Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı'nda geceyi geçiren vatandaşlara da Vakfın kurduğu dağıtım noktasında sıcak çorba ikram edildi. Depremden etkilenen vatandaşlar için kapılarını açan Eyüpsultan'daki Rami Kütüphanesi'nde de Vakıf görevlileri tarafından sıcak çorba dağıtımı yapıldı.
KOCAELİ'DEN GÖNDERİLEN MOBİL AFET TIRI İSTANBUL'DA SICAK ÇORBA DAĞITTI
İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "Hızır 41" yardım araçlarıyla gelen ekipler, Küçükçekmece'deki Halkalı Millet Bahçesi'nde geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara çorba ikramında bulundu. İstanbul'da Marmara Denizi açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. İstanbul Küçükçekmece'deki Halkalı Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşlar için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "Hızır 41" yardım araçları getirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti İstanbul ve AK Parti Küçükçekmece İlçe Teşkilatı ekiplerince deprem nedeniyle geceyi dışarıda geçirecek vatandaşlara çorba ve su dağıtıldı.