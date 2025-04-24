CHP’nin kent lokantaları depremde kepenk indirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü ve yerli kafeler vatandaşa hizmete koştu

KENT LOKANTALARI DEPREM GECESİ HİZMET VERMEDİ

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından bazı vatandaşlar, geceyi belediyelerin spor salonları ve parklarda geçirdi. Bu süreçte gününü ve geceyi dışarıda Parklarda ve bahçelerde geçirmeye karar veren bazı vatandaşlar da su ve sıcak bir yemek arayışına girdi. Deprem paniği yaşayan vatandaşların bu arayışı sürerken İBB'ye ait Kent Lokantaları'nın kapalı olması ise dikkat çekti.