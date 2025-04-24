‘Tüm birimler 7/24 teyakkuz halinde’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Paylaşımında, AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğünde kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Toplantımızda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu, İstanbul Valimiz Davut Gül ve ilgili bürokratlarımız hazır bulundular. Koordinasyon toplantısında en güncel bilgileri aldık, depremin etkilerini asgariye indirmek için atılan ve atılacak adımları değerlendirdik. Önümüzdeki süreç için gerekli talimatları verdik. Öğle saatlerinden bu yana yaptığımız arama tarama faaliyetlerimiz neticesinde depremin hissedildiği şehirlerimizde elhamdülillah sıkıntılı bir durum gözükmemektedir. Deprem sebebiyle çok şükür herhangi bir can kaybımız da yoktur. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devlet olarak tüm birimlerimizle 7/24 teyakkuz halinde kalmaya, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar tüm kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten, afetten,kazadan, beladan muhafaza eylesin."