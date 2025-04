Dünyayı çocuklar güzelleştirecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de çocukları kabulünden sonra Beştepe Sergi Salonu'nda düzenlenen TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katıldı. Erdoğan çocuklarla buluşmasında yaptığı konuşmalarda şunları söyledi:

23 yıldır siz çocuklar için çabaladık. 23 yıldır Türkiye'yi daha iyi yerlere getirdik. Türkiye Yüzyılı için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Siz çocuklar kardeşliği ne kadar yüceltirseniz unutmayın dünyamız o kadar yaşanılır hale gelecektir. Dünya üzerinde barış çocuklar sayesinde sağlanacak. Bu dünyayı sizler güzelleştireceksiniz. Sizler büyük bir milletin evlatlarısınız. Siz her güldüğünüzde yüzünüzde açan çiçekleri görmekten daha büyük bir mutluluk kaynağı olamaz.

Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye, milletin evine gelen çocuklara, sevincimize ortak olmalarından dolayı tek tek teşekkür ediyorum. Yeryüzünün dört bir yanındaki tüm çocukların 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Başkan Erdoğan dün ayrıca eşi Emine Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu'nun 23 Nisan konserini dinledi.



EMİNE ERDOĞAN'DAN 23 NİSAN MESAJI:

ÜLKEMİZ, HAYALLERİNİN PEŞİNDEN KOŞAN ÇOCUKLARIN BAŞARILARIYLA YÜKSELECEK

Savaşların, çatışmaların ortasında, merhametini yitirmiş bir dünyanın içine doğan umuttur çocuk. Gülüşleri hayat, gözleri ışık, yürekleri müreffeh yarınların teminatıdır. Yürekten inanıyorum ki ülkemiz, hayallerinin peşinden koşan her çocuğumuzun başarısıyla daha da yücelecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 105'inci yaşını tebrik ediyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, bütün evlatlarımızı gözlerinden öpüyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum.





KABİNE ÜYELERİNDEN MESAJ: ÇOCUKLARIMIZIN SORUMLULUĞU OMUZLARIMIZDA



İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: 23 Nisan, milletimizin iradesinin temeli, çocuklarımızın gülüşünde yükselen umuttur. Büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle, çocuklarımızın umutlarını büyütmeye devam edeceğiz.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN: Aziz milletimizin emaneti olan makamımız, çocuklarımızla şenlendi. Bakanlığımız, 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamındaki etkinliklere katılan çocuklarımızın neşeli sesleriyle yankılandı; parıldayan gözlerindeki ışıltı, umutlarımızı bir kez daha yeşertti.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM: Geleceğimiz, umudumuz ve en kıymetlilerimiz çocuklarımıza armağan olan 23 Nisan kutlu olsun.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY: Yüksek anlamı olan ve çocuklarımıza emanet edilen bu özel günün sorumluluğunu daima omuzlarımızda taşıyacağız.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN: TBMM'nin 105. kuruluş yıldönümünü ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR: Milli egemenliğin teminatı olan evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT: Geleceğimizin teminatı yavrularımızın sağlık, huzur ve mutlulukla dolu bir hayat sürmelerini, her günlerinin 23 Nisan sevinciyle geçmesini temenni ediyorum.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR: Çocuklarımızın gözlerindeki parıltı, geleceğimiz adına umudumuz.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI: Çocuklarımızın neşesiyle aydınlanan bu özel gün, sadece bir bayram değil; sevginin, barışın ve geleceğe olan inancımızın simgesidir.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK: Bu topraklarda her çocuğun kalbine işlenmiş bir armağan var!

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU: Her bir yavrumuzun bayramı neşeyle yaşamasını diliyor; kendilerine gönül dolusu sevgilerimi iletiyorum.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: Bugün, yarın, daima hep yüzünüz gülsün. Her anınız, yaşamınız bayram gibi geçsin.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN: Yarınlarımızın sahibi, gözbebeğimiz evlatlarımız için gayretle çalışmaya devam edeceğiz.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU: Çocuklarımız; sizler bu ülkenin umudu, yarının güçlü Türkiye'sinin mimarlarısınız. Bayramınız kutlu olsun. ANKARA



KABİNEDE BİSİKLET TURU



Başkan Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Külliye'de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti. Kabine toplantılarının yapıldığı salonda bir çocuğun Erdoğan'ın yanına bisiklet sürerek gelmesi renkli görüntüler oluşturdu.