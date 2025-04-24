Hasta hükümlüye kalan ceza için konutta infaz

Terörsüz Türkiye için bugün önemli bir görüşme gerçekleşecek. DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı ile bir araya gelecek. Görüşmenin en önemli gündem maddelerinden birinin hasta tutuklu ve hükümlülerin durumu olması bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçen günlerde yaptığı açıklamada, "Özellikle cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin şartlarıyla ilgili olarak zaman zaman birtakım talepleri oluyordu" diyerek taleplere dikkat çekmişti. Adalet Bakanlığı ve AK Parti, sorunun yasal bir düzenlemeye gerek olmadan idari kararlarla çözülmesi yönünde adım atılmasını planlıyor. Bu kapsamda yönetmelik değişiklikleri de yapılacak. Ancak gerekirse bu önümüzdeki günlerde yasa değişikliği de gündeme gelebilecek.