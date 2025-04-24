‘İstemezük’ kafası işbaşında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, algıyı değiştirme çalışmaları kapsamında Arnavutköy Sazlıbosna'da devam eden TOKİ projesini 'Yokluğumu fırsat bildiler, Kanal İstanbul için çalışmaya başladılar" diyerek paylaşımda bulundu. İmamoğlu, İstanbul'a su kaynaklarından Sazlıdere Barajı'nın bu proje çerçevesinde içme suyu oranının azaltıldığını ve yeni inşaatlara başlandığını iddia etti. Genel Başkan Özgür Özel başta olmak üzere CHP yönetimi de dar gelirlileri konut sahibi yapacak Sazlıbosna'daki projeleri, 'Kanal İstanbul inşaatı, Araplara satacaklar' diyerek hedef aldı.

'250 BİN KONUTLUK SOSYAL KONUT PROJESİ'

CHP yönetiminin gündem değiştirme çabaları bir kez daha boşa düştü. Yapılan açıklamalar hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hem de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. CHP'nin "Kanal İstanbul İnşaatı" diye bahsettiği çalışmaların cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi olan 250 bin konutluk projenin Arnavutköy etabına ait olduğu çıktı.