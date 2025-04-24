Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı’nın avukatlarının savcılık ifadelerine ulaşıldı

TAHMİN YÜRÜTME BAHANESİ

Sosyal medyada operasyon olacağına fair paylaşımlar yapıldığı, Kültür A.Ş.'ye de çok uzak olmayan bir zaman içerisinde soruşturma veya operasyon olabileceği konuşulduğunu belirten Kazım Yiğit Akalın, "Ben de kendilerine 'Önceki soruşturmanı ışığında hangi ihale dosyaları istenilse o ihalelerle ilgili sorumlu Kültür A.Ş. Personeli kim ise potansiyel şüphelileriz muhtemelen bu kişilerdir' dedim. Ayrıca bununla ilgili olarak başka bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Beykoz Belediyesi soruşturmasında soruşturma şüphelilerinden biri olan Erkan Duyar isimli kişiyi daha önce başka bir dosya vasıtasıyla tanıyordum. Bana gözaltına alındığında İBB/CHP tarafından hiç hukuki destek gelmedi yakınmasında bulunmuştu. Aynı şekilde Kültür A.Ş.'de de 'Bu konuda bir destekte bulunacak mısınız? Tavsiyeleriniz olacak mı?' şeklinde soruldu. Ben kendilerine tanıdığım ceza hukuku alanında yetkin ve tecrübeli olduğunu bildiğim arkadaş ya da arkadaşlarımı tavsiye edebileceğime aktardım. Onlar da bu tavsiyeyi istediklerini söylediler, ayrıca 'Biz biraz daha ihale dosyalarını çalışalım ondan sonra akşam 20:30'da tekrar toplanabilir miyiz? dediler. Ben de 'Elbette' dedim. Çıktığımda ise tavsiye edebileceğim avukatlarla görüşüp müsaitlerse davet edebileceğimi söyledim. Bu aşamada özellikle belirtmek isterim ki iddia konusu Ertan Yıldız, Fatih keleş ve Murat Ongun'la ilgili bir konuşma dahi geçmedi. Daha da ötesini söylemek gerekirse ben o tarihte Fatih keleş ve Ertan Yıldız'ın kim olduklarını dahi bilmiyordum.

ESKİ SORUŞTURMALARI GEREKÇE GÖSTERDİ

Cezaevindeki görüş trafiğine ilişkin sorulan soruya ise mesleğe Ergenekon, Balyoz ve benzeri soruşturmalarda başladığını, o dosyalarda vekâleti olmayan ancak tutuklu bulunanan kişilere destek ve manevi amaçlı ziyarete gittiğini ileri sürdü. Devamında, "Yaptığım görüşmelerin içeriği elbette müvekkil-vekil gizliliği kapsamındadır. Ama peşinen belirtmem gerekir ki hiçbir görüşmemde hiçbir kimseye baskı, bir baskının emaresi, ima dahi olmamıştır. Görüşmelerin kapsamının tamamı benim mesleki faaliyetlerimdir" diyerek suçlamaları reddetti.