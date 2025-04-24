Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı’nın avukatlarının savcılık ifadelerine ulaşıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen büyük yolsuzluk soruşturması kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Rüşvet ve kirli ağın içerisinde kritik bir rol oynayan Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel ve firari konumdaki Emrah Bağdatlı'nın avukatı Kazım Yiğit Akalın gözaltına alındı. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen iki isim yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Avukat Kazım Yiğit Akalın'ın savcılıkta verdiği ifadesinde, "Biz 8 Mart'ta avukat meslektaşlarım Mehmet Pehlivan ve Serkan Günel ile buluşmuştuk. Bu buluşmada İBB'ye bağlı iştiraklerden olan Kültür A.Ş. ile ilgili ihale dosyalarının daha önce istendiği, buna ilişkin olarak hukuki destek ihtiyacı olduğu, bununla ilgili iştirakler arası koordinatör olduğunu bildiğim Banu Saraçlar tarafından Kültür A.Ş. İçinde hukuki durumlarına ilişkin olarak destek istenildiği konuşuldu. 9 Mart'ta bir toplantı talep edildiği konuşuldu. Bu olaylardan önce İBB kapsamında Eski Genel Sekreter, Eski Genel Sekreter Yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu'nun Fotoğrafçısı'nın münferit dosyalarını takip etmiştim" dedi. fadesinin devamında Akalın, "Söz konusu toplantıda da İBB'yrilişkin danışmanlık veren bir avukat olarak katıldım. Toplantıyı sağ tarafımda Banu Saraçlar ve Murat Abbas başta olmak üzere yönetiyorlardı. Bana genel olarak ihale dosyalarından dolayı ne tür bir sorumlulukları olduklarını, eğer bir suç kapsamı varsa bunun ne olduğu konuları soruldu. Ben de kendilerine "ihaleye fesat karıştırma" suçunun unsurlarını ve CMK'nın arama el koyma, gözaltı vb hükümlerini aktardım" şeklinde konuştu.
TAHMİN YÜRÜTME BAHANESİ
Sosyal medyada operasyon olacağına fair paylaşımlar yapıldığı, Kültür A.Ş.'ye de çok uzak olmayan bir zaman içerisinde soruşturma veya operasyon olabileceği konuşulduğunu belirten Kazım Yiğit Akalın, "Ben de kendilerine 'Önceki soruşturmanı ışığında hangi ihale dosyaları istenilse o ihalelerle ilgili sorumlu Kültür A.Ş. Personeli kim ise potansiyel şüphelileriz muhtemelen bu kişilerdir' dedim. Ayrıca bununla ilgili olarak başka bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Beykoz Belediyesi soruşturmasında soruşturma şüphelilerinden biri olan Erkan Duyar isimli kişiyi daha önce başka bir dosya vasıtasıyla tanıyordum. Bana gözaltına alındığında İBB/CHP tarafından hiç hukuki destek gelmedi yakınmasında bulunmuştu. Aynı şekilde Kültür A.Ş.'de de 'Bu konuda bir destekte bulunacak mısınız? Tavsiyeleriniz olacak mı?' şeklinde soruldu. Ben kendilerine tanıdığım ceza hukuku alanında yetkin ve tecrübeli olduğunu bildiğim arkadaş ya da arkadaşlarımı tavsiye edebileceğime aktardım. Onlar da bu tavsiyeyi istediklerini söylediler, ayrıca 'Biz biraz daha ihale dosyalarını çalışalım ondan sonra akşam 20:30'da tekrar toplanabilir miyiz? dediler. Ben de 'Elbette' dedim. Çıktığımda ise tavsiye edebileceğim avukatlarla görüşüp müsaitlerse davet edebileceğimi söyledim. Bu aşamada özellikle belirtmek isterim ki iddia konusu Ertan Yıldız, Fatih keleş ve Murat Ongun'la ilgili bir konuşma dahi geçmedi. Daha da ötesini söylemek gerekirse ben o tarihte Fatih keleş ve Ertan Yıldız'ın kim olduklarını dahi bilmiyordum.
ESKİ SORUŞTURMALARI GEREKÇE GÖSTERDİ
Cezaevindeki görüş trafiğine ilişkin sorulan soruya ise mesleğe Ergenekon, Balyoz ve benzeri soruşturmalarda başladığını, o dosyalarda vekâleti olmayan ancak tutuklu bulunanan kişilere destek ve manevi amaçlı ziyarete gittiğini ileri sürdü. Devamında, "Yaptığım görüşmelerin içeriği elbette müvekkil-vekil gizliliği kapsamındadır. Ama peşinen belirtmem gerekir ki hiçbir görüşmemde hiçbir kimseye baskı, bir baskının emaresi, ima dahi olmamıştır. Görüşmelerin kapsamının tamamı benim mesleki faaliyetlerimdir" diyerek suçlamaları reddetti.
BİLMİYORDUK İSTİŞARE EDİYORDUK
Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel ise savcılık ifadesinde, Murat Ongun'un gözaltına alındığı tarihte birlikte olduklarını belirterek "Ongun'dan sorumlu olduğu birimden çeşitli dosyalar istemişti. Dolayısıyla soruşturma yürütüldüğü biliniyordu. O gün Ekrem İmamoğlu'nun diplomasi hakkında iptal karari verirmişti. Benim de Murat Ongun'la bir görüşmem vard. Diploma iptal kararın verilince gündemin yoğunluğundan toplantının iptal olduğunu düşündüm. Müvekkilim Murat Ongun beni arayarak 'Görüşelim, konuyu istişare edelim' dedi. Saat itibariyle de kendisinin evinde buluşmayı uygun bulduk" dedi.
GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
Operasyon sabahı toplantı yaptıklarını, o gün gözaltına alınacağını bilmesinin mümkün olmadığını ileri süren Günel, "Murat Ongun ile ihale süreçlerinde imzasi olan personellerin soruşturmada şüpheli olduğunu değerlendirmiştik. Amir olduğundan herkesin avukat bulma imkanı olmadığından yardım etmek istedi" dedi. Günel ifadesinin devamında, Murat Abbas'ın bahsettiği toplantıda yer almadığını, tutuklamalar sonrası müvekkilini görmeye gittiğini ve soruşturmada tutuklanan bazı isimleri ise geçmiş olsun amacıyla gittiğini ileri sürdürerek suçlamaları reddetti.