Gazeteci Özlem Gürses YouTube kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş." şeklinde skandal sözler sarf etmişti. Gürses hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştı.



HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Soruşturma neticesinde Gürses hakkında "Devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Özlem Gürses ile avukatları katıldı.

"KABUS YAŞIYORUM"

Gürses, mahkemedeki savunmasına, "Neredeyse bütün fertleri askeriyede, emniyette, istihbaratta, bürokraside ve akademide kamu görevi yapmış, Türkiye Cumhuriyetine kalpten bağlı bir ailenin kızıyım" sözleriyle başladı. Gürses, "Son 4 aydır ekranda bir haritayı anlatırken söylediğim iki cümlenin birlikte montajlanmasından oluşan bir kabusu yaşıyorum. Bu kurguyla 4 aydır yurt dışı çıkış yasağım var, iki uluslararası konferansta konuşmacıydım, katılamadım. Ellerime kelepçeler takıldı, itibar suikastı için cep telefonu ile kaydedilen bu görüntüler servis edildi" diyerek suçlamaları reddetti.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Duruşma savcısı mütalaasında, Özlem Gürses'in "Devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" suçundan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını ve bu aşamada hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti. Özlem Gürses mütalaaya karşı savunmasında, "21 Aralık'ta 2024'te başlayan süreçle ilgili şaşkınlığımı bu salonda sürdürmeye devam ediyorum. Beni terör örgütleriyle ilişkilendirmek bir yana ben TSK'yı başımın üzerinde taşırım. Beraatımı ve adli kontrol tedbirlerin kaldırılmasını talep ediyorum" dedi.

1 YIL 3 AY HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme, gazeteci Özlem Gürses'e 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.