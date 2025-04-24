SON DAKİKA | Dışişleri’nden 1915 olayları tepkisi: Hiçbir hükmü yok

Dışişleri Bakanlığı, 1915 olaylarına ilişkin yapılan tarihi gerçeklerden yoksun açıklamalara tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaları bütünüyle reddediyoruz" denildi.

Açıklamada, geçmişte yaşanan acıların siyasi saiklerle istismar edilmeye çalışıldığına dikkat çekilerek, bu tür girişimlerin herhangi bir hükmü olmadığı vurgulandı.

Türkiye'nin her zaman barış, diyalog, karşılıklı anlayış ve ortak refahın geliştirilmesinden yana olduğu ifade edilen açıklamada, 1915 olaylarının adil ve bilimsel bir şekilde araştırılması amacıyla Türkiye'nin arşivlerini açtığı ve bir Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önerdiği hatırlatıldı.

Radikal çevrelerin tarihten husumet çıkarma çabalarının teşvik edilmemesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme sürecine destek çağrısı da yinelendi.