TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Milletin temsilcileri, cumhuriyet değerlerinden vazgeçmeyecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkânı, TBMM'nin açılışının 105. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bazı bakanlar ve TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ile milletvekilleri katıldı. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Kurtulmuş Anıtkabir Özel Defteri'ne "Aziz Atatürk; Misakımilli hedeflerinden sapmadan, milli birliğimizi korumak temel vazifemizdir.

Kuruluş ilkelerini ve vizyonunu her zaman hatırlayarak, Cumhuriyetimizin ikinci asrını her alanda sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye Yüzyılı yapma iradesini taşıyoruz. Bu yüce çatı altında görev yapan milletin temsilcileri olarak, bağımsızlık ülküsünden ve halkın iradesini önceleyen Cumhuriyet değerlerinden asla taviz vermeyeceğiz" diye yazdı. TBMM'deki Atatürk anıtına da sabah saatlerinde çelenk koyan Kurtulmuş daha sonra Birinci Meclis'teki anma törenine katıldı. Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada "Dünkü temel hedef, bağımsızlığı kazanmak, güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmaktı. Dünkü temel hedef muasır medeniyetler seviyesine ulaşmaktı. Bugün ikinci asrına girdiğimiz Cumhuriyet'teki hedefimiz yenilenmeli, güncellenmeli, daha ileriye taşınmalıdır. Öncelikle içeride birliği, dirliği sağlayarak, memleketimizde bütün toplum kesimlerinin bir ve beraber olarak aynı hedefe yürümesi gerçekleştirilmelidir" dedi.