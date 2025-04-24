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Giriş Tarihi: 24.4.2025 18:07 Son Güncelleme: 24.4.2025 18:13

Türk medyasını korumak için önemli adım! MHP Meclis'e kanun teklifi verdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Bakan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Türk Medyasını korumak için meclise kanun teklifi verdiklerini söyleyerek, "Sosyal medya kullanım oranının arttığı dönemde yabancı kaynaklı sosyal medya kuruluşları, Türk medyasını güç duruma sokmaya başlamıştır" dedi.

İHA
Türk medyasını korumak için önemli adım! MHP Meclis’e kanun teklifi verdi

Milliyetçi Hareket Partisi Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, "Medya ve reklam yatırımlarının arttığı bir dönemde Türkiye'ye ait öz sermayelerin, tamamının merkezleri yabancı ülkelerde bulunan sosyal medya kuruluşlarına daha fazla yönelmesi, hem milli ekonomimiz, hem de Türk medyası açısından olumsuz neticeler doğurmaktadır." ifadelerini kullandı.

YERLİ MEDYA KORUNACAK

Özdemir, "Ulusal ve yerel medyanın yaşadığı rekabete dayalı çok başlıklı bu sorun karşısında, ülkemizde reklam harcamalarının mecralara hakkaniyetli bir şekilde dağıtılması gerektiği kanaatiyle Meclis'e sunduğumuz kanun teklifi ile hem kendi medyamızı korumak ve büyümelerine katkı sağlamak, hem de Türk dijital platformlarının haklarını korumayı hedefliyoruz." dedi.

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Türk medyasını korumak için önemli adım! MHP Meclis'e kanun teklifi verdi
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