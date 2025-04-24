Türkiye’den Norveç’e 5 kritik mesaj

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, bugün Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Eide'nin gerçekleştirecekleri görüşmelerde; ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi ele alınacak.