Türkiye’den Norveç’e 5 kritik mesaj

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, bugün Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Eide'nin gerçekleştirecekleri görüşmelerde; ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi ele alınacak.
Bakan Fidan'ın görüşmelerde şu mesajları vermesi bekleniyor: "Gazze'deki katliam ve insani krizin sona erdirilmesi için uluslararası toplum İsrail'e baskı uygulamalı, NATO-AB işbirliğinin Avrupa kanadının güçlendirilmesi çabalarında Türkiye'nin rolü kritik,