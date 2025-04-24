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Giriş Tarihi: 24.4.2025 06:59 Son Güncelleme: 24.4.2025 07:19

Türkiye’den Norveç’e 5 kritik mesaj

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmelerde Bakan Fidan'ın Gazze başta olmak üzere 5 kritik konuda önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

BETÜL USTA BETÜL USTA
Türkiye’den Norveç’e 5 kritik mesaj

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, bugün Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Eide'nin gerçekleştirecekleri görüşmelerde; ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi ele alınacak.

Bakan Fidan'ın görüşmelerde şu mesajları vermesi bekleniyor: "Gazze'deki katliam ve insani krizin sona erdirilmesi için uluslararası toplum İsrail'e baskı uygulamalı, NATO-AB işbirliğinin Avrupa kanadının güçlendirilmesi çabalarında Türkiye'nin rolü kritik,

Suriye'de güvenliğin temini ve istikrarın sağlanması ile yaptırımların kaldırılması geri dönüşleri hızlandırır, savunma sanayii işbirliğinin güçlendirilmesi için temasların artırılması önemli ve terörle mücadele işbirliğinin güçlendirilmesine önem veriyoruz."

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Türkiye’den Norveç’e 5 kritik mesaj
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