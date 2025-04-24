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Giriş Tarihi: 24.4.2025 13:32

"Yenidoğan çetesi" davasının dördüncü duruşmasında tanıklar dinleniyor

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması sürüyor. Duruşmada tanıklar dinlenmeye başladı. Bir dönem Reyap Hastanesi Acil Hekimi olarak çalışan ve tanık olarak dinlenen Seçkin Demirci, “Normalde yenidoğan yoğun bakım ünitesine 28 günü aşmamış bebekler alınmalı. Ama Fırat Sarı ve ekibi 28 günü aşmış bebekleri de almamı istiyordu. Ben bu usulsüzlüğü CİMER’e şikayet ettim” dedi.

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Yenidoğan çetesi davasının dördüncü duruşmasında tanıklar dinleniyor

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması sürüyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmaya, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 29 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Ayrıca duruşmaya başka suçtan tutuklu olan sanık Mustafa Kemal Zengin de getirildi. Duruşmada tanıklar dinlenmeye başlandı.

"BİLGİM YOK"

Tanık Fulya Akbal, duruşmadaki beyanında şunları söyledi: "Avcılar Hospital Hastanesinde yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hemşire çalıştım. Tokluoğlu bebek öldüğünde hastanede değildim. Buna ilişkin bilgim yok. Epikrizlerin yanlış düzenlendiğine dair bir fikrim de yok"

"CİMER'E ŞİKAYET ETTİM"

Seçkin Demirci: "Fırat Sarı'yı tanıyorum. Reyap Hastanesi'nde acil hekimi olarak çalıştım. Bu süre zarfında CİMER'e başvurum var. 112'den bize sürekli hasta geliyordu. Normalde 28 güne kadar hastalar almak durumundaydık. Ama 28 günü aşmış bebekler de geliyordu. Yani yenidoğan değil, çocuk yenidoğanlar alınıyordu. Yer olmaması rağmen fazladan bebek almak da istiyorlardı. Bunu neden yapıyorsunuz? dedim. 'Almak zorundasınız' diyorlardı. Bunun üzerine CİMER'e şikayet yazısı yazdım" dedi.

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"Yenidoğan çetesi" davasının dördüncü duruşmasında tanıklar dinleniyor
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