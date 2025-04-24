Yüzyılın iftirası: Soykırım yalanı

Türkiye'yi uluslararası arenada zor duruma düşürmek için Ermeni diasporası tarafından sözde Ermeni soykırımı ısrarla gündeme getiriliyor. Osmanlı Devleti'nin en zor döneminde, emperyalist devletlerin yönlendirmesiyle Türkiye'yi arkadan vuran Ermeni çeteciler, tarihte eşine az rastlanır bir vahşete imza attı. Anadolu'da gerçekleştirdikleri saldırılarını gizlemek isteyen Ermeni diasporası yine Batılı devletlerin yönlendirmesiyle bu kez soykırım yalanını ortaya attı. Türk milletine atılın soykırım iftirasını tarihi veriler de çürütüyor. 1821'den 1922 yılına kadarki 100 yıllık süreçte yaklaşık 5.5 milyon Türk, Avrupa'dan sürüldü. 5 milyondan fazla Türk ise bu süreçte öldürüldü. 1905 ile 1920 yılları arasında 529 bin 395 Türk, Ermeniler ve Hınçak- Taşnak çeteleri tarafından katledildi. Tarihçi Profesör Dr. Necmettin Alkan, "Her devlet, bağımsızlığını ve bütünlüğünü korumak için isyanlara müdahale etmiştir. Osmanlı da bu tür eylemlere toprak bütünlüğünü korumak açısından müdahale etmiştir. Eğer ki müdahale edilmeseydi Doğu Anadolu bölgesinde bugün Ermeni saadeti söz konusuydu" şeklinde konuştu.

TARİHİ VERİLER ORTADA

Prof. Alkan, "Tarihçiler bu olayın böyle olmadığını, 1880'lerin ortalarında Ermeniler arasında gelişmekte olan bir milliyetçilik duygusu olduğu ve bağımsız bir Ermeni devleti kurmak için örgütlendiklerini belgelerle sunmaktalar. 1890'dan itibaren İstanbul ve Doğu Anadolu'da terör eylemlerinde bulunulduğu, Osmanlı'nın ise bu eylemlere karşı bir müdahalede bulunarak, olayları sonlandırmak istediği bilinmektedir" dedi.