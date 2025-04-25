AFAD’dan deprem analizi: 15 kilometrelik hat kırıldı

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen ve vatandaşlara büyük korku yaşatan 6.2 büyüklüğündeki depremin ilk teknik analizi yayımlandı. AFAD analizine göre, depremde 15 km uzunluğunda, 9.5 km genişliğinde bir hat kırıldı. Analizde, depremin Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Orta Marmara içinden geçen segmenti üzerinde gerçekleştiği belirtildi. Depremin, yüzeyin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve 13 saniye sürdüğü kaydedilen açıklamada, "Deprem dış merkezden 300 kilometre yarıçaplı bir alan içindeki illerimizde hissedilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, depremin artçılarının dağılımının, doğuya doğru yaklaşık 10-15 kilometrelik bir hat üzerinde yoğunlaştığı aktarıldı. Artçı sarsıntıların özellikle Marmara Orta Çukuru'nun kuzey kenarında ve ana fay izine yakın bölgelerde toplandığının anlatıldığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Deprem Bilim Kurulu yerbilimleri üyelerimiz yaptığı değerlendirmede; 6.2 büyüklüğündeki deprem yüksek ivme değerlerine sahip değildir. Deprem, Kuzey Anadolu Fayı'nın kırılma mekanizması ile uyumlu olarak sağ yanal doğrultu atımlı bir kırılma mekanizmasını işaret etmektedir. İlk analizler yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda, 9.5 kilometre genişliğinde bir segmentin kırıldığını göstermektedir. Fay üzerindeki sağ yanal yer değiştirme 30 santimetre civarındadır."