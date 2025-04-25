AK Partili Sincan ve Altındağ belediyelerinden İstanbul’daki depremzedelere gıda ve sıcak yemek desteği!

BAŞKAN ERCAN: "HER ZAMAN MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'da yaşanan deprem nedeniyle geceyi dışarıda geçiren vatandaşlarımız için ekiplerimizi ve araçlarımızı yola çıkardık. Sincan Belediyesi olarak tıpkı 6 Şubat depremlerinde olduğu gibi her zaman, ilgili kurumlarımızla irtibat halinde milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz."