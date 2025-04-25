AK Partili Sincan ve Altındağ belediyelerinden İstanbul’daki depremzedelere gıda ve sıcak yemek desteği!

İstanbul'un Silivri ilçesi merkezli yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde birçok vatandaşı tedirgin etti. Evlerine girmeye çekinen binlerce kişi geceyi park ve bahçelerde geçirdi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından, Ankara'daki AK Partili Sincan ve Altındağ belediyeleri hızla harekete geçerek bölgeye yardım ulaştırdı.
Deprem haberini alır almaz hazırlıklara başlayan belediyeler, temel ihtiyaçları karşılamak amacıyla gıda yüklü araçlarını İstanbul'a gönderdi. Yardım araçlarında çeşitli sebzeler, kuru bakliyatlar, içme suyu gibi temel gıda malzemeleri bulunurken, mobil mutfaklarla da sıcak çorba ve üç öğün yemek dağıtımı yapılmaya başlandı.
BAŞKAN ERCAN: "HER ZAMAN MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ"
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'da yaşanan deprem nedeniyle geceyi dışarıda geçiren vatandaşlarımız için ekiplerimizi ve araçlarımızı yola çıkardık. Sincan Belediyesi olarak tıpkı 6 Şubat depremlerinde olduğu gibi her zaman, ilgili kurumlarımızla irtibat halinde milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz."
BAŞKAN TİRYAKİ: "ZOR ZAMANLARDA DAYANIŞMA İLE GÜÇLENİYORUZ"
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ise dayanışma mesajı verdi: ''Altındağ Belediyesi olarak İstanbul'da depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Depremin ilk gününden itibaren evlerine girmekte tereddüt eden, günü sokakta geçirmek zorunda kalan kardeşlerimize mobil mutfak aracımızla sıcak çorba ikram ediyoruz. Zor zamanlarda dayanışma ile güçleniyoruz.''
Ankara'dan İstanbul'a uzanan bu yardım çalışması, hem belediyelerin kriz anlarında hızlı refleks gösterme kapasitesini ortaya koydu hem de yerel yönetimlerin afet süreçlerindeki önemini bir kez daha hatırlattı...