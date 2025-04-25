Anayasa Mahkemesi’nin 63. kuruluş yıldönümü Dolmabahçe Sarayı’nda kutlandı

Anayasa Mahkemesi'nin 63. kuruluş yıldönümü, 25 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'daki tarihi Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdığan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zefer Koç, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile birlikte HSK Üyesi Mehmet Akif Ekinci, HSK Üyesi Halil Koç, Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hazar Turan Alim, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, açılış konuşmasında adaletin insanlık tarihi boyunca kutsal bir değer olduğunu vurgulayarak, hukukun üstünlüğü ve bireysel hakların korunmasının demokratik toplumların temel taşları olduğunu belirtti. Özkaya, güçlü bir toplum ve devlet yapısının ancak adaletin tesis edilmesiyle mümkün olacağını ifade etti. Konuşmasında küresel ölçekte yaşanan hak ihlallerine ve eşitsizliklere de değinen Başkan Özkaya, özellikle Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekerek uluslararası toplumun adalet ve vicdan temelinde harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Tören kapsamında Mısır Yüksek Anayasa Mahkemesi, Irak Federal Yüksek Mahkemesi ve Cezayir Anayasa Mahkemesi ile iş birliği anlaşmaları da imzalandı. Bu anlaşmaların hukuk alanında uluslararası dayanışmayı güçlendirmesi bekleniyor.

Etkinlikte ayrıca "21. Yüzyılda Anayasa Yargısının Geleceği" başlıklı bir sempozyum düzenlendi. 37 ülke ve 7 uluslararası kuruluştan 102 temsilcinin katıldığı sempozyumda, dijitalleşme, yapay zekâ teknolojilerinin yargı süreçlerine etkisi ve bireysel hakların korunması gibi güncel konular tartışıldı. Başkan Özkaya, Anayasa Mahkemesi'nin bu teknolojik dönüşüme uyum sağlamak için çalışmalar yürüttüğünü ve hukuk ile teknolojiyi dengeli bir şekilde buluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Tören, hukukun üstünlüğü ve insan hakları vurgusuyla sona erdi.