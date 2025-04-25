Başkan Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakanı Luxon onuruna yemek verdi

Çanakkale Kara Muharebelerinin 110. Yıldönümü ve Anzak Günü Anma Törenleri münasebetiyle Türkiye'ye ziyarette bulunan Luxon, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşılandı.

Başkan Erdoğan, bir araya geldiği Luxon onuruna akşam yemeği verdi.

Erdoğan ile Luxon'un görüşmesinde, Türkiye ve Yeni Zelanda arasında tarihi dostluğa dayanan münasebetlerin daha da geliştirilmesine yönelik adımların ele alındığı, bölgesel ve küresel meselelere ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.