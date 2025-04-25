CHP’nin 21. Kurultayı’na iptal talebi

Kurultay delegeleri Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan, CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için harekete geçti. Özkanat ve Karaaslan'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda, CHP'nin tarihi boyunca hukukun üstünlüğüne, şeffaflığa ve demokrasiye bağlılığıyla Türk siyasal hayatında önemli bir rol üstlendiği kaydetti.

'İLKELERE AYKIRI'

Dilekçede, 6 Nisan'da gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultay'ın, ilkelere aykırı şekilde yapıldığı ve parti içi iradeyi gasp eden yöntemlerle şekillendirildiği aktarıldı. Bu nedenle kurultayın iptali için yargı yoluna başvurulduğu ifade edilen dilekçede, 4-5 Kasım 2023'teki olağan kurultay başta olmak üzere, CHP İstanbul İl Kongresi gibi süreçlerin, akçeli ilişkiler, hukuka aykırı uygulamalar ve demokratik iradeyi sakatlayan müdahalelerle gölgelendiği belirtildi. Başvuruda şu ifadelere yer verildi: "Yokluk hali üzerine inşa edilen 6 Nisan 2025 tarihli Olağanüstü Kurultay da baştan sona hükümsüzdür. 21 Mart 2025'te alınan olağanüstü kurultay kararı hukuken geçersizdir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4-5 Kasım 2023'teki kurultayda 'şaibeli' bir şekilde genel başkan ilan edildi."

SESSİZ KALMAYACAĞIZ

Delegelere yapılan baskılar ve oylamaların gizliliğine gölge düşüren uygulamaların olağanüstü kurultay sürecinin demokratik meşruiyetini tamamen ortadan kaldırdığı belirtilen dilekçede, şunlar kaydedildi: "Parti tarihimizde ilk kez bu kadar düşük aday başvurusu gerçekleşmiş, delegelere dayatılan listeler ve gözetlenen oy kullanımı, siyasi hayatımızda kara bir leke olarak yerini almıştır. İstanbul İl Kongresi'nde seçilen delegelerin hukuki geçerliliği olmamasına rağmen, bu kişiler kurultayda oy kullanmıştır. Bizler, hukukun üstünlüğüne, parti içi demokrasinin yaşatılmasına ve CHP'nin kendi geleneklerine olan sadakatine inanan kişiler olarak, bu hukuksuz sürece karşı sessiz kalmayacağız."

BALIKESİR'DEKİ SKANDAL 23 NİSAN KUTLAMASINA MÜFETTİŞ

Balıkesir'de CHP'li Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde sergilenen direk dans gösterisi sosyal medyada büyük tepki çekti. Çoğunluğu çocuk olan katılımcılar önünde yaşanan skandal üzerine harekete geçen Balıkesir Valiliği, İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep etti. Açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı gün münasebetiyle Altıeylül Belediyesi tarafından yapılan bu etkinlikte, çocuklarımızın da bulunduğu bir ortamda toplumumuzun genel ahlaki değerleri ile bağdaşmayan böyle bir gösterinin yapılması kabul edilemez" denildi. Genel ahlaki değerlerle bağdaşmayan gösteriyi şiddetle kınayan İçişleri Bakanlığı da "23 Nisan ruhuna uygun olmayan bu olayla ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir" açıklamasını yaptı. Tepkilerin ardından Kültür Müdürlüğü görevinde bulunan yetkilinin görevden alındığını belirten Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ise benzer olayların yaşanmaması için önlem alınacağını belirtti. SABAH