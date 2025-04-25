CHP’nin şaibeli Kurultay soruşturmasında belediye başkanı ifade verdi

Şüpheli Erkan Aydın, savcılıktaki ifadesinde, 3 dönem CHP'den milletvekili olduğunu, şu an Osmangazi Belediye Başkanı olarak görev yaptığını ifade etti. 38. Olağan Kurultay'dan önce Bursa'da basın mensuplarının da olduğu Özgür Özel'in aday tanıtım toplantısına katıldığı belirten Aydın, toplantıya Özel'le birlikte gelen milletvekilleri ve meclis üyelerinin, Özel'in başkan olması için propaganda konuşması yaptıklarını ifade etti. Aydın, tanık beyanı olan "Milletvekili Veli Ağbaba tarafından Özgür Özel genel başkan seçilsin, siz de onu destekleyin. ilçe başkanı olup da görevinden istifa edecek arkadaşlar belediye başkanı olarak ilan edilecektir. Tüm masrafları biz karşılayacağız." şeklindeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, Ağbaba'nın konuşmasını duymadığını ifade etti. Aydın, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delege olduğunu ifade ederek, "Kurultayda Özgür Özel'e oy karşılığı siyasi ve maddi menfaat temini içeren herhangi bir teklif ve menfaat söz konusu olmamıştır. Bana böyle bir teklifle de gelinmedi. Diğer beyanlarla ilgili herhangi bir bilgim ve görgüm yoktur. Kurultayda maddi ve siyasi menfaat içerir herhangi bir şey görmedim ve duymadım." dedi. Kendisine para ve makam teklif edildiğine dair tanık ifadelerini reddeden Aydın, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in beni telefonla aradığı doğrudur, ancak bana hitaben Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Murat Çultu'ya destek verirsen ve onunla görüşmeye devam edersen, seninle bütün dostluğumuz biter ve siyasi ilişkilerimiz zarar görür' şeklinde bir söylemi olmadı. Beni aramasının nedeni Gazeteci Murat Çultu'nun kendi aleyhine yazılar yazdığıdır. Başkan olarak benim de onu destekliyormuş gibi imajımın olduğunu söyledi. Herhangi bir uyarı falan yapmadı veya iddia edilen sözleri sarf etmedi. Benim belediye başkanı olmam için herhangi bir kişinin herhangi bir siyasi veya maddi menfaat sağlaması mümkün değildir." beyanında bulundu.

"ÖZEL PARA TEKLİF ETMEDİ, BEN DELEGELERİ PARAYLA İKNA ETMEDİM"

Şüpheli Cengiz Çelikten 38. Olağan Kurultay sırasında CHP Osmangazi İlçe Başkanı olarak görev yaptığını, kurultaydan önce Özgür Özel ve beraberindeki heyetin Bursa İl Başkanlığı'ndaki toplantısına katıldığını ifade etti. Milletvekili Veli Ağbaba'nın toplantı bitiminde ilçe başkanlarının istifası halinde belediye başkanı adayı olacağı yönünde herhangi bir ifadede bulunmadığını iddia eden Çelikten, tanık beyanlarında geçen delegelerin maddi menfaat temin ettiğine dair bir duyu ve görgüsü olmadığını öne sürdü. Kurultaydan önce, Özgür Özel'le Manisa-İstanbul otoyolundaki bir dinlenme tesisinde buluştuklarını söyleyen Çelikten,"Kendisini aradım ve görüşmek istediğimi söyledim. İddia edildiği gibi alışveriş merkezinde görüşmedim. Görüşmemizde kesinlikle Özgür Özel para teklif etmedi ve ben kesinlikle delegeleri parayla ikna etmedim. Parti içi meseleleri ve seçimle ilgili konuştuk." beyan etti. 2 milyon lira karşılığında delegelerin oy tercihlerini etkilediği yönündeki tanık beyanları hakkında Çelikten, soyut iddialar olduğunu öne sürdü.

"KURULTAY DELEGELERİNİ İRADESİNİ YÖNLENDİRMEK GİBİ HİÇ BİR GAYRETİM OLMADI"

Şüpheli Gazeteci Şaban Sevinç ise 1987 yılından bu yana gazeteci olduğunu, 2005 yılında TBMM Genel Kurulu tarafından RTÜK üyeliğine seçildiğini ve Nisan 2019'a kadar Halk TV Genel Müdürü olarak görev yaptığını ifade etti. Halk TV'den ayrıldıktan sonra kendi internet haber sitesini kurduğunu aktaran Sevinç, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı mesleği gereği gazeteci olarak takip ettiğini, Şubat 2025 tarihinde CHP'ye üye olduğunu söyledi. MASAK raporunda geçen 18 milyon liralık hesap hareketinin evlerinin alım satımıyla ilgili olduğunu savunan Sevinç, "Tanık, ifadesinde, Ankara Çankaya'da ve Samsun Atakum'da evim olduğunu, yakın bir zamanda İstanbul'da Tarabya'ya taşındığımı , arabamı yenilediğimi ileri sürmüştür. Uzun yıllardır gazeteci olarak çalışmaktayım. Bir dönem RTÜK üyeliği yaptım ve Halk TV'nin en çok izlendiği dönemde Halk TV Genel Müdürü olarak çalıştım. Eşim de bankacı olarak uzun yıllar çalışmıştır. Mevcut malvarlığımın hepsi, benim ve eşimin kayıtlı gelirine dayanmaktadır.Tanığın iddia ettiği gibi CHP'de MYK değişikliğinin yaşandığı Haziran 2023 dönemi sonrası malvarlığımda olağanüstü bir artış da meydana gelmemiştir. Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan iki evimi, Ankara İncek'te bulunan müstakil evimi sattıktan sonra, satış bedelinden edindiğim parayla satın aldım. Tanığın iddiaları, evleri edinim tarihimiz itibariyle açıkça belli olmaktadır ki kirli bir iftiradan ibarettir." dedi. Sevinç, menfaat karşılığında Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibini desteklediğine ilişkin tanık beyanlarının da iftira olduğunu öne sürdü. Sevinç, "Kurultay döneminde yaptığım konuşmalarda ve paylaşımlarımda kendi kişisel fikrim olarak ve gazetecilik mesleğim gereği CHP'de değişimin gerekli olduğu ve bunun da o dönem yenilikçi görüşler beyan eden Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibi tarafından yapılabileceğini açıkça beyan ettim. Bunun dışında kurultay delegelerinin iradesini yönlendirmek gibi hiçbir gayretim olmamıştır. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki CHP'li belediyeler ve onlara bağlı iştiraklerde benim birinci ve ikinci derece yakınlarımdan işe giren kimse yoktur. Suçsuzum." ifadesinde bulundu.

İMAMOĞLU'NUN İFADE VERMESİ BEKLENİYOR

Başlatılan soruşturma kapsamında bugüne kadar 73 şüphelinin ifadesi alınındı. Ayrıca i 36 kişinin de tanık sıfatıyla beyanına başvuruldu. İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da önümüzdeki günlerde ifade vermesi bekleniyor.