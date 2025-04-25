Başkan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi’nin 63. yılı törenine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesinin 63. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törene katıldı. Törende konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, önemli mesajlar verdi. Törene Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi üyeleri, yüksek yargı organlarından temsilciler, akademisyenler ve davetli protokol katıldı.

"ANAYASA MAHKEMESİ, ADALETİN TEMİNATIDIR"

Özkaya, konuşmasında, "Dünyanın en eski ve deneyimli mahkemelerinden biri olan Anayasa Mahkememizin 63. yılına erişmesinin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 25 Nisan 1962'de kurulan Anayasa Mahkemesi, 63 yıldır hukukun üstünlüğünü esas alan bir anlayışla temel hak ve özgürlükleri korumakta, anayasal ilkeleri yaşatmakta ve demokratik hukuk devletini güçlendirmektedir" dedi.

YAPAY ZEKA VURGUSU

Özkaya, 2012 yılında hayata geçirilen bireysel başvuru sisteminin, Türk hukuk tarihindeki en önemli reformlardan biri olduğunu belirterek, "Bu mekanizma sayesinde temel hak ve özgürlükler en iyi şekilde korunmakta, hukuk devletinin temelleri güçlenmektedir" dedi. Konuşmasının sonunda yapay zeka ve dijital dönüşüm alanındaki çalışmalara da değinen Özkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Baykar Teknoloji şirketine bu süreçlere verdikleri destekten ötürü teşekkür etti. Sözlerini Mevlana'dan bir alıntıyla tamamlayan Özkaya, "Hak ile hak olursa bir kişi, yanlış olmaz hiçbir işi. Hak Mevla yaparsa bir gün teftişi, acep ne olur yanlış yapanın işi..." dedi.