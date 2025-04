Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan deprem mesajı: Kentsel dönüşümü süratle hayata geçirmeliyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA İstanbul Temsilciliği'nin TFF Levent Kasrı'nda düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme değinerek şu ifadeleri kullandı:

TÜM BİRİMLERİMİZ SEFERBER: Bakanlarımızın ve bürokratlarımızın katılımıyla AFAD merkezinde gerçekleştirdiğimiz toplantıda en güncel bilgileri aldık ve gerekli talimatları verdik. Can kaybımızın olmaması, en büyük teselli kaynağımızdır. Devlet olarak, tüm birimlerimizle seferberlik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki kabine toplantımızda konuyu enine boyuna değerlendirecek, akabinde gerekli açıklamaları kamuoyuyla paylaşacağız.

SİYASETE ALET EDİLMESİN: Özellikle şu hususu önemle vurgulamak isterim. Deprem gibi hepimizi derinden etkileyen konuların, günlük siyasetin polemiklerine alet edilmesini asla tasvip etmiyoruz. Biz böyle hassas zamanlarda hiç kimseyle tartışmaya girmek istemiyoruz. Dahası, bunu milletimize karşı bir saygısızlık olarak değerlendiriyoruz. Selden kütük kapma yarışına giren fırsatçıları, vicdan ve sorumluluk duygusuyla hareket etmeye davet ediyoruz.

BİR OLMA DÖNEMİ: Hep söylediğim gibi; bugünler siyaset yapma değil, bir olma, beraber olma, dayanışma ve milletçe kardeşliğimizi hatırlama dönemleridir. Bu duygudaşlığa zarar veren her şey yanlıştır, vakitsizdir, lüzumsuzdur. Artık laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyma zamanıdır. Bahane aramak, mazeret üretmek yerine daha fazla iş ve icraat üretmeli; tüm enerjimizi yapı stokumuzu bir an evvel yenilemeye harcamalıyız. Her şeye karşı çıkan marjinallerin ne dediğine bakmadan, kentsel dönüşüm projelerini süratle hayata geçirmeye odaklanmalıyız. El ele verip birlikte çalıştığımızda, kısa sürede çok büyük mesafeler almamız pekâlâ mümkündür. Çünkü biz, bunu yapacak kudrete, kapasiteye, imkâna ve pratikliğe sahip bir milletiz. Yeter ki enerjimizi ve kaynaklarımızı doğru kullanalım, aramıza nifak sokulmasına müsaade etmeyelim.

GAZZE İÇİN KURBAN BAĞIŞINDA BULUNDU

Başkan Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Türk Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, kurban bağışını Gazze'de kesilmek üzere Türk Kızılay'a yaptı.



PATRİK MAŞALYAN'A MESAJ

Başkan Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a gönderdiği mesajda, Birinci Dünya Savaşı'nın zorlu şartlarında hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bu yıl da saygıyla andığını ve torunlarına bir kez daha taziyelerini ilettiğini vurguladı. Erdoğan, "Tek bir insanımızın dahi ayrımcılığa uğramasına izin vermedik ve bundan sonra da asla izin vermeyeceğiz" dedi.