Daire fiyatını artıran fırsatçılar radarda

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul depremi sonrası taşınmaz ilan fiyatlarında yapılan haksız fiyat artışları hakkında açıklama yaptı. Bakan Yardımcısı Gürcan, "Vatandaşlarımızın zor durumundan faydalanma amacı taşıyan, fırsatçılık olarak nitelendirilebilecek hiçbir tutum ve davranışa kesinlikle göz yumulmayacaktır. Deprem sonrasında fiyat artışı gerçekleştirilen satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarına ilişkin bilgiler ilan platformlarından temin edilmekte olup haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacak" dedi.