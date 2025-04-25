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Giriş Tarihi: 25.4.2025

Daire fiyatını artıran fırsatçılar radarda

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Daire fiyatını artıran fırsatçılar radarda
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul depremi sonrası taşınmaz ilan fiyatlarında yapılan haksız fiyat artışları hakkında açıklama yaptı. Bakan Yardımcısı Gürcan, "Vatandaşlarımızın zor durumundan faydalanma amacı taşıyan, fırsatçılık olarak nitelendirilebilecek hiçbir tutum ve davranışa kesinlikle göz yumulmayacaktır. Deprem sonrasında fiyat artışı gerçekleştirilen satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarına ilişkin bilgiler ilan platformlarından temin edilmekte olup haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacak" dedi.
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Daire fiyatını artıran fırsatçılar radarda
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