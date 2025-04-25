DEM: Kovid yasası herkesi kapsamalı

DEM Parti heyetinin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile planlanan görüşmesi dün gerçekleşti. Görüşmede DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'nin yanı sıra Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan da yer aldı. Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koçyiğit, "Sürecin ilerletilmesi açısından Öcalan'ın koşullarının bir an önce düzeltilmesi gerektiğini kendilerine ifade ettik. Bunun dışında İmralı'ya farklı heyetlerin, farklı milletvekillerinin, farklı siyasi partilerin ve aydınların da gitmesinin önemli olduğunun altını çizdik. Yine Kovid Yasası olarak bilinen aslında pandemi döneminde şartlı salıverilmek koşullarını düzenleyen ama onun içinde örgütlü suçları istisna tutan durumun ortadan kaldırılması ve herkesi kapsaması gerektiğini ifade ettik" bilgisini paylaştı. ANKARA