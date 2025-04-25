İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı! Bıçakçı’dan flaş itiraf: Bağdatlı’yı Yunanistan’a ben götürdüm

Yılmaz ile çok samimiyetleri olmadığını kaydeden Bıçakcı, "Yılmaz'ın ne işle uğraştığını da bilmem. Ağabeyinin emniyet müdürü olduğunu biliyorum. Kendisi ile birkaç defa yemek yedim. Birkaç defa da telefonda görüştüm. Bunun dışında herhangi bir irtibatım olmamıştır. Bana yine emniyet ifadesinde sorulan Orçun Muhittin Yılmaz ile hatırladığım kadarıyla Rolex marka bir saat satışı nedeniyle 1 milyon 500 bin lira para göndermiştir. Bunu ticari iş olarak değerlendirmediğim için emniyette söylememiştim." ifadesini kullandı.

BAĞDATLI İLE YILLARDIR SAMİMİ OLARAK GÖRÜŞÜYORLARMIŞ

Bıçakcı, Bağdatlı ile yaklaşık 13-14 yıldır samimi olarak görüştüklerini anlatarak, "Kendisinin reklam, iç iletişim tarzı işlerde çalıştığını biliyorum ama nasıl işler yaptığı hakkında net bir bilgim yoktur. Emniyette bana sorulan kişileri de Emrah Bağdatlı vesilesi ile tanıdım, bunlardan sadece Can Akın Çağlar'ı spor yaptığım arkadaşlarım vasıtasıyla tanımaktayım ama hiçbirisinin yaptığı işlerle ilgili detaylı bilgiye vakıf değilim." diye konuştu.

Kayıtlardan da görüleceği üzere sık sık sınır dışına çıktığını söyleyen Bıçakcı, "Evimin birçok ihtiyacını dahi sınırdan arabayla geçerek günü birlik ziyaretlerle yapıyorum. Biz Emrah Bağdatlı ve eşi Handan Bağdatlı ile ailecek görüşmekteyiz. Bahsedilen olay tarihinde Emrah Bağdatlı'nın eşi, benim eşim olan İlknur Bıçakçı'yı öğleden sonra 2 ile 3 arası telefonla arayarak ziyarete gelmek istediklerini söyledi. Eşim de beni arayarak Emrah'ların geleceğini iletti, ben de bunun üzerine eve geçtim. Kendisinde herhangi bir panik havası görmedim. Bize Dedeağaç'a balık yemeğe gidelim teklifinde bulundular. Daha önceden defaatle gitmiş olduğumuz ve sevdiğimiz bir yer olduğu için bu teklifi kabul ettik." şeklinde konuştu.