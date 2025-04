KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, “Hadi oradan sen kimsin”

KKTC ile ticari ilişkileri güçlendirmek ve iki ülke arasındaki dostluğun daha da artmasını sağlamak üzere DESOB oda başkanları ile birlikte Girne'de Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından KKTC ile ticari ilişkilerin artması, sektörler arası çalışmalar konusunda Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhurbaşkanı Ersin Tataroğlu'na Denizli'nin tekstil, tarım, başta olmak üzere DESOB'a bağlı oda başkanları tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, DESOB'a bağlı oda başkanları katıldı. Toplantıda konuşan Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği "Denizli'nin üreten, istihdamına destek olan esnaflarımızın oda başkanları ve üst birliği olarak, yavru vatanımız KKTC ile ticari ilişkilerimiz başta olmak üzere, turizm, sanat, spor ve her alanda daha güçlü olma adına bizler buradayız. Bu amaçla örneğin, Buldan'dan tekstil ürünlerinden şal, havlu, Çameli İlçemizden fasulye ve ceviz, Serinhisar İlçemizden leblebi ve kuruyemiş çeşitleri, Çivril ilçemizden kurutulmuş meyvelerimiz, Çal ve Bekilli Sarayköy, Buldan bölgelerimizden çeşitli kuru üzüm gibi ilçelerimize has ticari faaliyette bulunabileceğimiz ürünlerimizi tanıtıyoruz.

Bu vesileler inşallah başlangıç olur. Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın Denizli'ye verdiği önemi çok iyi biliyoruz. Sayın önceki Dönem Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci ile de dostlukları bizlere ayrı bir güç vermektedir. Denizli halkı ve bizlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın yanındayız ve destekçisiyiz" dedi. Denizli heyetinin KKTC ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar "Bizler her zaman büyük bir aileyiz. Biriz, kardeşiz. Sizlerin desteği ve birlik beraberliğimiz birilerini rahatsız etse de her zaman bu aile bir arada olacaktır. Denizlili hemşehrilerimize her zaman pozitif ayrımcılığımız vardır. Sayın Nihat Zeybekci'nin de destekleri ile bu görüşmelerimiz ve çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" dedi.

HADİ ORADAN SEN KİMSİN ?

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Mayıs'taki, KKTC ziyarete yönelik ve Rum kesimi tarafından yapılan açıklamalara sert cevap verdi. Ersin Tatar, "1960'lı yıllarda 11 sene Kıbrıs Türkü'ne yapılan saldırılar Kıbrıs Türkünü canlı canlı mezarlara gömenler, Kıbrıs Türklerinin göç etmesi için her türlü siyaseti uygulayanlar ve şimdi hala daha bizleri ambargo uygulamaya çalışanlar kalkışanlar, benim Cumhurbaşkanıma buradan laf sokacak. Türkiye'ye haddini bildirecek ha, Hadi oradan" dedi.