Murat Ongun ve firari Emrah Bağdatlı’nın avukatı gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk ağında kritik bir rol oynayan, Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel ve firari konumdaki Emrah Bağdatlı'nın avukatı Kazım Yiğit Akalın gözaltına alındı.

"Yargıyı etkilemeye teşebbüs" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Günel ve Akalın, savcılık işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Günel ve Akalın, yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan soruşturma kapsamında Adnan Bardakçı adlı işadamı da Emrah Bağdatlı'yı yurtdışına kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Bardakçı "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.